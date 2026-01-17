Mulattieri, un héroe inesperado justo a tiempo

Entre la exhibición de Yeremay Hernández y la clase magistral entre líneas de Mario Soriano, el Deportivo vivió del inagotable talento de sus dos mejores jugadores que, sin embargo, carecieron de más socios para poder castigar a un Almería incapaz de defender adelantado. Lo cobró una y otra vez el equipo coruñés al contraataque, en especial con el canario, velocísimo, decisivo, en su regreso al costado y en una noche plagada de huecos para hacer diabluras. El héroe, sin embargo, terminó siendo Samuele Mulattieri, retornado justo a tiempo de entre las sombras más profundas para volver a anotar casi cinco meses después. Esta vez con una volea. Sin prisa. Templando un control en el que todos tenían ansia por acabar, para cruzar un disparo inapelable que devuelve al Dépor a la carrera por los puestos más altos.

Samuele Mulattieri, otra vez, cuando menos se le esperaba. Como ya había hecho en Butarque el día que se estrenó. Esta vez con más estética y para darle la vuelta al marcador en la primera remontada efectiva del Deportivo en el curso 25-26. Nunca antes esta campaña el club coruñés había sido capaz de ganar tras empezar perdiendo. Lo logró, además, ante uno de los gallos de la categoría.

Para el italiano, quien hace solo unas semanas se vio por detrás de Stoichkov, Eddahchouri e incluso Bil Nsongo, el gol debe suponer ese efecto anímico que necesita para volver a ser aquel jugador que en septiembre se convirtió en un punto de apoyo continuo para sus compañeros. En su debe estaba la finalización. El segundo se hizo esperar, pero llegó a tiempo para que el Deportivo rompiese una racha de cinco partidos sin ganar. Para volver a confiar.