Las notas del Deportivo ante el Almería: Yeremay lidera el paso

El Deportivo se reencontró con la victoria al remontar ante el Almería (1-2) en un partido en el que nada se entendería de no ser por Yeremay Hernández. El canario lideró un triunfo en el que los blanquiazules, incluso con lagunas, supieron sacar provecho de sus oportunidades en la segunda mitad.

Álvaro Ferllo (7): No pudo atajar el tanto de Baptistao, pero se mostró seguro en el resto de ocasiones del Almería

Altimira (8): Mimbres de otra categoría. Entrega y calidad en ataque y mucho esfuerzo en defensa.

Arnau Comas (5): Despistado en el gol del Almería. Cometió una falta en ataque que invalidó un tanto de Loureiro.

Miguel Loureiro (7): Correcto en defensa pese a tener que cubrir a atacantes de mucho nivel.

Quagliata (6): Ofreció opciones en la banda izquierda y castigo a Chirino. Contuvo las acometidas de Embarba.

José Ángel (6): Orientó el juego y firmó buenos desplazamientos en largo. Correcto.

Mario Soriano (8): Sacó el periscopio para asistir a Yeremay. Lideró la medular como ocho y probó fortuna con tiros de larga distancia.

Luismi Cruz (7): Fue una amenaza latente por la derecha. Desequilibrio y sensación de peligro.

Stoichkov (5): Patoso en el área contraria con el balón en los pies. Firmó algún movimiento interesante sin balón para arrastrar a la zaga.

Eddahchouri (5): Falló un mano a mano clarísimo en el primer tiempo y se desconectó del partido.

El mejor del Deportivo

Yeremay (9): El caos personificado en la banda. Fue un dolor de muelas para Chirino y lideró la remontada con un gol y una asistencia a Mulattieri.

El banquillo

Mella (6): Aportó energía de refresco en la derecha.

Mulattieri (7): Su gol balsámico valió tres puntos.

Villares (6): Solidez en el tramo decisivo.

Patiño (6): Aire en la medular.

Noé Carrillo (-): Debutó en liga.