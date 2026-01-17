Rubén López, el descarte de Hidalgo ante el Almería junto a los porteros

Antonio Hidalgo ha tenido que hacer un descarte para el Almería-Deportivo de este sábado y ha decidido dejar fuera a Rubén López por un motivo técnico. Tampoco están en la lista Eric Puerto y Daniel Bachmann, tercer y cuarto portero actualmente. El entrenador blanquiazul no ha contado con el centrocampista, aunque ha citado a dos canteranos: Bil Nsongo y Noé Carrillo El fabrilista, con quien comparte posición, le ha pasado por delante en la rotación y deja al 35 en una situación delicada tras haber disputado solo 74 minutos repartidos en cinco partidos de liga. Con el regreso de Sergio Escudero, se ha quedado sin hueco. Está fuera también, por lesión, Ximo Navarro, quien se ha quedado en A Coruña y no ha viajado con el grupo.

Rubén López se ha quedado fuera en una convocatoria de 23 jugadores. Es el único futbolista de campo que no está citado para el partido. Todos los jugadores, a excepción de Ximo Navarro, se encontraban a disposición de Antonio Hidalgo, que ha hecho varios cambios en su once titular.

Esta temporada el de Silleda solo ha sido titular en la Copa del Rey. Jugó ante el Sámano y contra el Sabadell como lateral, y regresó a la medular frente al Mallorca, aunque abierto a un costado y con un rol defensivo. Frente al Atlético, sin embargo, no tuvo ningún minuto.

Varias sorpresas en el once del Deportivo

Arnau Comas y Miguel Loureiro, que regresa de lesión, serán la pareja de centrales. Se cae Lucas Noubi, titular las últimas dos jornadas y también en la Copa del Rey. En este aspecto, tampoco juega Dani Barcia, quien brindó junto al belga una buena actuación frente al Atlético de Madrid. Repiten en los laterales Quagliata y Altimira, indiscutibles en las bandas; y Álvaro Ferllo en portería, asentado tras su buena actuación ante la UD Las Palmas.

Por delante, Diego Villares se ha caído en el centro del campo. Fue baja ante el Atlético de Madrid por unas molestias. La medular la compondrán Mario Soriano y José Ángel, la segunda novedad respecto al duelo en el Estadio de Gran Canaria. Además, se cae David Mella del equipo titular para dar entrada a Zakaria Eddahchouri, quien no jugaba de inicio desde el duelo ante el Andorra. Stoichkov, Yeremay y Luismi serán sus escoltas.