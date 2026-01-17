UD Almería - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 22 de LaLiga Hypermotion

Después del subidón sin premio de la Copa ante el Atlético de Madrid, el Deportivo vuelve a una realidad con un peor panorama, que es la de la liga de Segunda, donde lleva cinco partidos sin ganar y donde aún se sigue buscando, a pesar de que ya acabó la primera vuelta. Hidalgo sabe que no puede haber más dilaciones en la reacción del equipo y enfrente tendrá un conjunto con potencial que cuenta con algunos de los mejores futbolistas de la categoría.

El equipo coruñés llega al choque apenas sin bajas y con la necesidad de no perder comba con la cabeza tras el partido ante la UD Las Palmas y antes del choque frente al Racing de Santander en Riazor. Ximo Navarro, de baja desde octubre, asoma como la única duda blanquiazul. Se la juega Hidalgo, se la juega el Dépor y también se la juega en parte Fernando Soriano, en un estadio en el que fue y es una leyenda.

Todo ante un Almería que sí ha convencido al Albacete por Morcillo, justo la situación que desea replicar el Dépor con Riki. Rubi quiere hundir al Dépor. Está la duda de si pondrá contar con Chumi, a quien el Dépor tuvo hasta la edad cadete y que ha querido contratar en varias ocasiones.

Horario del partido entre la UD Almería y el RC Deportivo

El equipo coruñés llega al estadio de Los Juegos del Mediterráneo después de cinco partidos sin ganar, aunque con el aire fresco de la Copa. Dolieron los golpetazos del Castellón , Real B y Andorra, también el que se llevó frente al Cádiz, aunque sumase en su casillero. Sentó mejor el punto ante la UD Las Palmas, pero con matices.

En esta ocasión, el duelo ante la UD Almería en el estadio de Juego del Mediterráneo será el sábado 17 de enero a las 21.00 horas.

Dónde ver en TV el partido entre la UD Almería y el RC Deportivo

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide a la UD Almería será transmitido en los canales de pago, por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video...