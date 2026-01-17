UD Almería - RC Deportivo: Este es el posible once de Antonio Hidalgo para enfrentarse a la UD Almería

La Copa del Rey ya es historia para el Deportivo, aunque se mantiene el regusto de las buenas prestaciones coruñesas ante el Atlético, e Hidalgo debe intentar trasladar parte de ese buen tono del torneo del KO a la Liga en el que su desempeño está siendo deficitario o que, al menos, no le ha permitido ganar ninguno de los últimos cinco encuentros: tres derrotas y dos empates.

Parte del problema del Dépor está en la salida de pelota y ante el Atlético se le vieron buenas maneras, aunque los rojiblancos no le presionaron arriba. Hidalgo tratará de replicar con otros nombres la estructura de la Copa en este choque en Andalucía.

La portería y la defensa

Si hay una posición que no ha ofrecido dudas ni ha generado incertidumbre sobre quién será su inquilino es la portería. Así como en el principio de Liga el dueño era Parreño, ahora Álvaro Ferllo es inamovible, más después de ese penalti parado y de sus buenas prestaciones en el Estadio de Gran Canaria. El riojano ha venido para quedarse bajo palos.

Algo parecido le ocurre al otro fichaje a Adriá Altimira. Fue titular desde el primer partido y es uno de los futbolistas más en forma del equipo. Nada lo moverá del lateral derecho. Tampoco a Quagliata, de momento, aunque por lo menos empieza a tener suplente porque Sergio Escudero ha integrado las últimas convocatorias. En el centro de la defensa regresa Miguel Loureiro tras la sanción y el descanso de Copa. Noubi y Barcia rindieron a gran nivel en la Copa y en la pugna por ocupar la vacante en liga se impone el belga. El central de A Barcala tendrá que esperar.

El centro del campo y la delantera

Tras su buen partido en Copa y las soluciones que aportó en la segunda parte en Gran Canaria, José Ángel puede regresar al once para jugar en una salida de tres de cara. Si el físico le respeta, tendrá a su lado a Diego Villares y unos pocos metros por delante, no muchos, a Mario Soriano, que seguirá ayudando en la salida de pelota. Yeremay, por la izquierda, pero con tendencia a meterse hacia adentro, una posición que le ha buscado Hidalgo y que no termina de sacarle su mejor rendimiento. Por la derecha tiene más opciones de jugar Mella que Luismi.

En la punta de ataque el favorito es Stoichkov, aunque Mulattieri se reinvindicó con su última media hora en Copa ante el Atlético.