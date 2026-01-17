Yeremay: «Es importante ganar a los de arriba»
Las impresiones del 10 canario
Yeremay daba valor a los tres puntos ante el Almería porque «era complicado», mientras no ocultaba las urgencias: «Necesitábamos ganar. Ha habido partidos en los que no hemos estado bien y estamos muy contentos por la victoria y por los tres puntos. Le dimos la vuelta al marcador que fuera de casa es mucho más complicado. La victoria así sabe mucho más. Fue complicado. Es importante, además, ganar a los de arriba. El Almería tiene un equipazo».
El 10 canario también comentó el 1-1 que llevó su firma: «Fue un gol que el año pasado lo hacíamos mucho, yendo al espacio. Mario (Soriano) me la pone perfecta y solo tenía controlar y poner a un lado».
