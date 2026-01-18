0-0 | Al Fabril le falta hambre en Langreo y pierde el liderato

El Fabril tropezó en su visita al Nuevo Ganzábal (0-0) y pierde el liderato del Grupo I de Segunda RFEF a manos del Oviedo Vetusta, que cumplió y marca el ritmo en la categoría. Los blanquiazules, espesos desde el primer momento, no lograron superar a un esmerado Langreo que contó con las mejores ocasiones del encuentro.

Reparto de puntos tras 90 minutos sin goles ni brillantez del cuadro visitante. El Fabril, con muchos cambios, no fue capaz de imprimir nunca el ritmo deseado y necesario para hacer daño al equipo asturiano, siempre bien replegado y atento a todas las vigilancias para anular el apagado talento coruñés. El filial, hasta esta jornada mejor visitante de la categoría, se encontró un contexto poco idóneo para exponer sus mejores características. Obligado a proponer, se atascó en la construcción de unos ataques que carecieron de mordiente. Sin ritmo para circular, el Langreo se limitó a cerrar espacios por dentro y proteger con solvencia su área.

El equipo de Manuel Pablo prácticamente no pudo transitar y no encontró otras armas para hacer daño. Al minuto de juego la tuvo en un contraataque bien ejecutado, pero el ritmo del encuentro lo marcó el Langreo. Los locales, con la pelota, fueron directos, buscando envíos diagonales hacia los costados para luego cargar el área. René con un balón a la madera a los 26 minutos y Neira al filo del descanso tuvieron las dos ocasiones más claras del primer tiempo para los del Nuevo Ganzábal.

El descanso no sirvió al Fabril

El paso por los vestuarios no sirvió al Fabril. Sí logró poner una marcha más durante algunos tramos de la segunda mitad, pero no fue suficiente. En el 4-3-3 deportivista lleno de automatismos no bastó. Dani Estévez terminó desesperado por la falta de sentido en la circulación del juego, y las muchas veces que estaba libre y sus compañeros no conectaban con él. Solo a través de las rupturas de los interiores, el filial lograba avanzar, aunque en los últimos metros la luz siempre se fundía.

Solo David Domínguez, de nuevo delantero ante la ausencia de Bil Nsongo y Dipanda, lograba aportar algo distinto en el frente ofensivo, pero no encontró socios. Tampoco la entrada de Mario Nájera y Pablo Cortés sirvió para dinamizar a un Fabril que seguía sin encontrar espacios. Los pupilos de Manuel Pablo se precipitaban una y otra vez con pases muy difíciles cuando el Langreo siempre estaba bien posicionado.

Dani Estévez en una pugna / Juan Plaza

Aunque los locales pudieron contragolpear menos que en la primera mitad, y pagaron el desgaste de tantos minutos corriendo sin balón, la mejor oportunidad de la segunda mitad volvió a ser para el Langreo, que a la hora de juego encontró otra clara de René tras un pase de la muerte de Menéndez que su compañero envió por encima del larguero.

El Fabril no llegó a inquietar al veterano Adrián Torre, quien lleva más de una década defendiendo la portería langreana y pasó desapercibido durante el duelo. En los minutos finales, en la última acción de Manu Ferreiro, el mediapunta rompió con peligro a la espalda de la defensa y dejó un pase atrás que se paseó por el área hasta la llegada desde segunda línea de Mané.

El filial se quedó sin ver portería en un encuentro espeso que cuesta el liderato a los blanquiazules. El triunfo del Vetusta ante la Sarriana (0-1) aprieta más la cabeza de la competición. A falta de goles, la imagen positiva en el cuadro de Manuel Pablo la protagonizaron los juveniles. Xabi Campos vivió sus primeros 90 minutos en el lateral zurdo y completó un buen encuentro. En los minutos finales entró el ariete Iker Gil, segundo máximo goleador con 10 tantos en el equipo de Miguel Figueira. En su caso ya había debutado ante la UD Ourense.