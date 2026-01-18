1-0 | El Dépor Abanca se condena a sí mismo

Tiro en el pie y tres puntos por la borda. Ese es el resumen de la derrota del Deportivo Abanca frente al Badalona en Palamós (1-0), en un duelo condicionado por el tanto local antes del minuto y medio de encuentro tras un fallo en cadena de la zaga blanquiazul e Inês Pereira. El conjunto coruñés le puso corazón para intentar remontar, pero volvió a evidenciar carencias, sobre todo en la parcela ofensiva, y apenas inquietó a María Valenzuela. El poste e Inês, resarcida de su pecado inicial en la segunda mitad, evitaron una debacle mayor en otra jornada de frustración colectiva.

El Badalona tuvo claro su plan desde el principio: ceder la pelota al Dépor y correr a su espalda nada más recuperarla. Lo que no esperaba, seguramente, era acertar tan pronto. Cuando el reloj marcaba apenas el minuto y medio de juego, la que parecía una acción intrascendente se volvió una pesadilla. Irina Uribe recibió un pase al espacio y le ganó el cuerpo a cuerpo a Raquel, pero Inês salió del área con ventaja para despejar. La guardameta portuguesa, sin embargo, no logró golpear y el rechace le favoreció a la delantera catalana, que regateó a Raquel con un sencillo giro y marcó a puerta vacía para adelantar al cuadro local.

El gol le dejó cara de circunstancias a Fran Alonso. Con todo el partido todavía por delante, el Deportivo quiso reaccionar y le puso voluntad. El Badalona pidió revisión de un posible penalti de Raquel sobre Julve que la colegiada desestimó y Bárbara, que entró en el once para suplir a Millene, tuvo la primera ocasión visitante en una llegada por la derecha que desechó Pujadas lanzándose al suelo. En el rechace, Paula no acertó a rematar.

El Badalona dejó jugar al Deportivo sin disimulo. Por delante en el marcador y sin presión, permitió que el cuadro coruñés acumulase llegadas poco fructíferas. Las catalanas, sin embargo, se acercaban poco, pero con peligro, al territorio de Pereira. Julve envió el balón al poste después de una gran acción individual en la frontal y las blanquiazules suspiraron, pero el alivio les duró poco. Nada salía. La conexión entre Bárbara y Pizarro no terminaba de funcionar por la izquierda y Ainhoa no aparecía por la derecha. Todas las luces apagadas en la línea de ataque. Tampoco es que las cosas fueran mejor en defensa, donde cada transición de la escuadra local era una seria amenaza de peligro. Pizarro, desde lejos, y Paula Gutiérrez, muy forzada, obligaron a Valenzuela a estrenar los guantes antes del descanso, pero la guardameta se marchó a los vestuarios sin sudar.

La reválida de Pereira

El equipo de Fran Alonso tenía todavía por delante 45 minutos para reaccionar, había esperanza. Pero el Badalona dio un paso adelante. Julve e Irina guiaron los primeros ataques locales, Banini reclamó pena máxima en un choque con Artero e Inês se durmió en una salida de balón que a punto estuvo de costar el segundo gol en contra. Pero lo que Pereira te quita, Pereira te lo da. La portera blanquiazul se puso la capa de superheroína y se hizo gigante en dos uno contra uno ante Itzi y Llompart para mantener al Dépor enganchado al desfibrilador.

Arriba, Lucía Rivas entró por Bárbara para revitalizar el ataque y ganar movilidad. La canterana, que pasó por varias posiciones de la línea ofensiva en la media hora que estuvo sobre el césped, obligó a Valenzuela a hacer su mejor intervención tras un potente disparo después de una jugada personal. Pizarro estuvo cerca de empatar, en un centro de Vera que Samara le dejó en el área pequeña de cabeza. La uruguaya, luchadora todo el partido, no tuvo fuerzas para empujarla entre dos rivales y falló. Ainhoa pasó al carril central para tratar de entrar en contacto con la pelota, pero el Badalona frenó el ímpetu coruñés de un plumazo. En un saque de esquina, Cubedo tocó en el segundo palo e Itzi estrelló un balón en el larguero y anotó el rechace. Tras la revisión en el FVS, el gol no subió al luminoso por fuera de juego y el Dépor respiró. Tenía cinco minutos y una desventaja mínima. Sin embargo, no aprovechó su segunda vida. Murió volcado sobre la meta local, pero incapaz de hacerle daño a un rival que se despega de la zona roja de la tabla. Tocado y hundido por sus propios errores.