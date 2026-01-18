Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

1-6 | El Dépor Abanca B cae goleado ante el Bizkerre

El filial blanquiazul es 11º con 15 puntos

Laura Otero, durante el partido del Dépor Abanca B

Laura Otero, durante el partido del Dépor Abanca B / RCD

RAC

El filial blanquiazul, en el estreno de Brais Pombo al frente del Dépor Abanca B, cayó derrotado por 1-6 ante el Bizkerre en un duelo directo que deja muy tocado al equipo coruñés, todavía fuera de las posiciones de descenso, pero cada jornada que pasa más metido en el lío. Atxirika, Palacios, Miranda y Garro con un hat trick anotaron los tantos visitantes. Jenny Corros hizo el del honor.

Con este resultado el Dépor Abanca B se queda con 15 puntos en la 11ª posición de la tabla.

