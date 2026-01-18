Barbero marca su primer gol en la liga portuguesa

Iván Barbero firmó su primer gol oficial en Portugal. El exdelantero del Deportivo, ahora en las filas del Arouca, rompió su sequía en la primera división lusa para darle los tres puntos a su equipo en su visita al estadio del AFS.

El de Roquetas del Mar cabeceó un centro al área al borde del descanso y confirmó el dominio de su equipo, que tenía ventaja numérica tras la expulsión de un jugador local en los primeros minutos (0-1).

Barbero salió el pasado verano del Deportivo rumbo a un Arouca en el que ha alternado titulares con suplencias tras dejar muestras de su calidad en pretemporada. Sin embargo, en competición oficial no había tenido la oportunidad de festejar ninguna diana hasta este fin de semana.

El Arouca se encuentra en la parte baja de la clasificación, pero gracias al tanto del andaluz sumó tres puntos que le permiten salir de la zona de peligro. Marcha decimoquinto, con cinco puntos de margen sobre el descenso y tres sobre la promoción de permanencia.