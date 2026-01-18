Todas las claves del fichaje de Riki por el Deportivo: calma tensa a la espera de un movimiento del Albacete

El Deportivo no ceja en su empeño de que Riki sea el futbolista que cierre su plantilla para redondear ese centro del campo en el que, de momento, las carencias se están supliendo con la reconversión de Mario Soriano. El asturiano ya es futbolista del club coruñés a partir del 1 de julio y los movimientos en Abegondo se dirigen a adelantar esa llegada a este mes de enero, pero no a cualquier precio y ahí necesita que el Albacete se abra negociar. Serán quince días de calma tensa a la espera de que se desencadenen las negociaciones reales y que los manchegos pongan todos los elementos en la balanza y tomen una decisión. Su cláusula es de unos dos millones, pero a seis meses de su llegada a A Coruña, en el Dépor están en las antípodas de acercarse a esas cantidades. Eso sí, esperarán por Riki. Y el jugador está con el Dépor. Ya le ha dicho al Albacete quiere irse rumbo a A Coruña.

El asturiano no apareció este domingo ni en el once ni en el banquillo del Albacete en su duelo ante el Cádiz y en el Dépor ya pusieron las orejas tiesas ante la posibilidad de que fuese un mensaje desde el Carlos Belmonte, ante la opción de que fuese una señal de apertura hacia una nueva fase entendimiento. Nada más lejos de la realidad. Según fuentes del Albacete, el pivote se ha quedado fuera de la lista por unos problemas físicos que le impiden ser de la partida. La lista de convocados del técnico Alberto González es corta porque cuenta con más ausencias y tiene que lidiar con la exigencia de librarse del descenso a Primera RFEF y con la carga física del duelo de Copa ante el Real Madrid.

De la mano del jugador

Más allá de su ausencia en el choque frente a los amarillos, Riki ya le ha comunicado al Albacete que se quiere ir al Dépor en este mercado, que espera que no ocurra lo mismo de las dos últimas ocasiones. El jugador, ya firmado para julio, va de la mano del Dépor para que su salida se produzca este mismo mes, una situación que anima al club coruñés ante la tesitura en la que se encuentra con esta operación.

El Albacete, ante la posibilidad de que todo se precipite en estas dos últimas semanas y para guardarse en la manga el as de vender a Riki, hizo oficial hace unos días la contratación de Edgar Cedeño, un pivote panameño que pertenece a Las Palmas y que llega cedido hasta final de temporada. Con los matices que tiene el estilo de cada jugador, el ex futbolista del Tarazona podía hacer las funciones de Riki, pero en una de sus primeras sesiones con el Albacete llegó un revés que afecta al propio jugador, al Albacete y hasta al Deportivo, Se lesionó y, a la espera de un diagnóstico médico definitivo, el percance físico puede ser grave, con lo que el equipo del Carlos Belmonte se quedaría de nuevo sin red ante una salida de su capitán con destino a Riazor.

El ejemplo del Almería y de Morcillo

El Dépor jugó este pasado sábado contra el Almería y curiosamente el club andaluz sí que ha conseguido convencer a los manchegos en una situación muy parecida a la vivida con el Dépor y Riki. La entidad de los Juegos del Mediterráneo también tenía un acuerdo con Jon Morcillo para que fuese jugador de los rojiblancos hasta 2030 y quería adelantar su llegada para reforzar unas bandas debilitadas por la lesión de Melamed y con Embarba como único activo en forma. Después de semanas de negociaciones, logró lo que pretende el Dépor imitar antes de final de mes, aunque no le resultase precisamente barato.

Morcillo ya es futbolista del Almería y tuvo minutos ante el Deportivo. Según El Diario de Almería, aunque solo fuese por unos meses, el club rojiblanco tuvo que desembolsar medio millón de euros y la cifra puede llegar al millón, en base a unas variables a cumplir. Con Riki, el Albacete se arriesga a perder a otro puntal ahora que sigue en Copa del Rey y que está inmerso en la pelea por la salvación en Segunda División, aunque también es cierto que es la última oportunidad de hacer caja con él.

Noé y las otras alternativas

Mientras el Albacete y el Dépor buscan un punto de encuentro, Antonio Hidalgo rastrea soluciones internas a ese problema que tiene en la posición de 8. La apuesta principal es resituar a Mario Soriano junto a José Ángel, pero hay movimientos en la bolsa de esa posición. Quien sube es Noé Carrillo, que después de su gol ante el Mallorca y sobre todo de sus buenos minutos frente al Atlético, ha escalado en las preferencias del técnico de Canovelles. En Almería Diego Villares y Charlie Patiño salieron al campo en el minuto 83 y el fabrilista, en el 90. Quien se quedó fuera de la lista fue Rubén López, que queda en una situación comprometida en la rotación.