Así le fue a los cedidos del Deportivo: jornada sin suerte

Los cedidos blanquiazules no tuvieron el fin de semana esperado en los distintos campos de España. El Cartagena de Kevin y Diego Gómez cayó ante el Villarreal B el pasado viernes (1-0) en un duelo en el que el burgalés fue titular y el zurdo entró desde el banquillo. El sábado, el Pontevedra de Luisão empató (1-1) ante el Arenteiro de Martín Ochoa. Macías saltó en la segunda parte y vio una amarilla, mientras que el riojano no estuvo convocado. El Racing de Ferrol de Jairo y Mardones, ambos titulares, cayeron por 3-0 ante la Ponferradina, mientras que el Ourense CF, ya el domingo, venció 2-0, aunque Guerrero no estuvo convocado.