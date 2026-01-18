Primera Federación
Así le fue a los cedidos del Deportivo: jornada sin suerte
Solo el Ourense CF de Guerrero, sin el extremo en el equipo, logró ganar
Los cedidos blanquiazules no tuvieron el fin de semana esperado en los distintos campos de España. El Cartagena de Kevin y Diego Gómez cayó ante el Villarreal B el pasado viernes (1-0) en un duelo en el que el burgalés fue titular y el zurdo entró desde el banquillo. El sábado, el Pontevedra de Luisão empató (1-1) ante el Arenteiro de Martín Ochoa. Macías saltó en la segunda parte y vio una amarilla, mientras que el riojano no estuvo convocado. El Racing de Ferrol de Jairo y Mardones, ambos titulares, cayeron por 3-0 ante la Ponferradina, mientras que el Ourense CF, ya el domingo, venció 2-0, aunque Guerrero no estuvo convocado.
