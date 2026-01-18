Con Yeremay desde la banda y a la carrera el Deportivo vive mejor

«Fue un gol que el año pasado lo hacíamos mucho, yendo al espacio». Yeremay Hernández aparecía cansado y satisfecho, mientras lucía una media sonrisa en la zona mixta de Almería. No gana cualquiera en el estadio del equipo de Segunda División con más cartera para fichar, no vence cualquiera en el terreno de juego de uno de los aspirantes al ascenso. Ya no se acordaba el Dépor de lo que se sentía al llevarse un partido de la Liga Hypermotion, eran recuerdos de 2025 que ya no hay que evocar, porque las victorias han vuelto para el proyecto coruñés. Y no solo son esos tres puntos que pesan en el bolsillo, con Yeremay es también el cómo. Al canario se le vio flotar sobre el campo, sobre todo en la segunda parte, con una frescura recuperada que le llena los ojos de emoción y esperanza al deportivismo. Hacía tiempo que no se le veía así al canterano más rutilante de Abegondo. Más allá del triunfo, Yeremay es feliz cuando tiene espacios para correr, para hacer sus diabluras y cuando su campo de acción arranca pegado a la línea de cal. Espacios para explayarse con su fútbol y punto de partida de extremo. Con eso a él le llega y al Deportivo también.

El primer tanto del Deportivo, cuando la afición blanquiazul vio al canario salir disparado hacia la portería rival, despertó recuerdos no muy lejanos. Pase en profundidad en un partido fuera de casa para que el 10 aprovechase su zancada y encarrillase un triunfo o, al menos, un empate a domicilio. Así ocurrió el pasado ejercicio en Albacete, Cartagena, Málaga y Ferrol, esta campaña le había sido imposible explotar esas cabalgadas imposibles de defender para la mayoría de equipos de la categoría. En el Juegos del Mediterráneo el pasador fue Mario Soriano y así ocurrió también el pasado ejercicio en La Rosaleda. No fue el único asistente que ha tenido en este tipo de jugadas en la categoría de plata, también le surtió Diego Villares en A Malata, por ejemplo. La clave es que el genio del Polvorín encuentre espacios y vuele sobre el terreno de juego, porque el Deportivo tiene futbolistas con buen pie que son capaces de encontrarle en profundidad.

Esos cuatro tantos del pasado ejercicio y el que consiguió este sábado cumplen otra premisa, las arrancadas de Yeremay llegan desde la banda izquierda hacia el centro de la portería. Diagonales demoledoras. Y es que en ese sector, pero no del todo centrado, es donde saca mayor rendimiento a sus cualidades y donde consigue fluir. Él echaba de menos este tipo de goles y la afición también. Ya lleva ocho esta temporada, está en la media del pasado ejercicio, una temporada que cerró con quince y cinco asistencias. Eso sí, en esta 2025-26 ha conseguido muchos más desde los once metros, porque en la primera mitad de la temporada pasada (2024-25) el lanzador blanquiazul fue Lucas Pérez. «Estoy muy contento por él, porque necesitaba estas buenas sensaciones. El gol lo refuerza muchísimo. En A Coruña estamos encantados, es una bendición tenerle, por eso tenemos que transmitirle toda la confianza del mundo. En los últimos tiempos, a lo mejor, no estaba a su nivel, pero hoy [por el sábado] fue diferencial», apuntaba Hidalgo tras el partido.

Vuelve al costado

Otra de las razones de esa soltura con la que jugó Yeremay Hernández ante el Almería es que volvió a partir desde la banda, justo desde donde consigue esos cinco tantos. El entrenador de Canovelles quiso que el ex del Real Madrid y Las Palmas jugase esta temporada más por dentro para que adquiriese otros conceptos, para que creciese como jugador y para que el fútbol del equipo orbitase aún más en torno a él. Pero al 10 le ha tirado el nuevo cometido y le ha sentado de maravilla la vuelta a los orígenes. Ha sido volver a sentir la cal bajo sus botas, tener la posibilidad de jugar de cara o percibirse menos rodeado que por el centro y su fútbol ha brotado en su esencia más pura. Se percibía solo con verlo jugar, también con ese gol y esa asistencia a Samuele Mulattieri desde el costado. Y los números respaldan esas sensaciones.

Yeremay Hernández tocó el doble de veces la pelota que hace dos semanas en el estadio de Gran Canaria. De los 14 pases de hace quince días a los 27 del sábado, con 22 aciertos. Los cinco fallos fueron en campo contrario, 100% de acierto en campo propio. Remató ocho veces, tres a puerta, con ese tanto del inicio de la segunda mitad como mejor reclamo y jugada paradigma de su partido en tierras andaluzas. Intentó seis regates, tres con éxito. Ante Las Palmas solo pretendió hacer uno y falló. No era el día. Ni le dejaron los canarios ni el equipo coruñés fue capaz de crearle el mejor ecosistema. De un Yeremay apagado a un Yeremay pleno y muy cómodo que guio al equipo coruñés a la victoria.

Al jugador franquicia del Deportivo le ha venido de vicio simplificar su fútbol y recurrir a los lugares comunes que le convirtieron en el mejor futbolista de Segunda División la pasada temporada y que le hicieron ser objeto de deseo de los mejores conjuntos del Viejo Continente. A veces menos, es más, aunque Antonio Hidalgo casi con toda seguridad volverá a recurrir a esa figura de mediapunta puro. Pero, ante todo, el Yeremay extremo y goleador sale a flote y el deportivismo lo vuelve a disfrutar.