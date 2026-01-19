El concursante coruñés de Operación Triunfo Tinho actuará en Riazor antes del partido y en el descanso del Deportivo - Racing de Santander

El Deportivo quiere que el partido ante el Racing de Santander, líder de Segunda División y rival directo, sea una fiesta que vaya más allá de lo futbolístico y que el calor de las gradas le ayude a lograr un triunfo vital para subir a Primera. Para ellos prepara una serie de actividades de animación paralelas, en la línea de esos gaiteiros que se vieron en el partido ante el Atlético, pero dando un paso más. El plato estrella será la actuación de Tinho, concursante coruñés de Operación Triunfo antes del partido y en el descanso. El joven de 22 años, deportivista confeso, ya había pedido en sus cuentas de redes sociales que le invitasen a Riazor y este fin de semana verá cumplido su deseo.

Pero no es lo único que prepara el Dépor, ya que habrá también actuación de un DJ en la previa y de la Escuela Danza 10, con 50 bailarines; un show de luces previo al encuentro; además de una acción con niños ondeando banderas a lo largo del terreno de juego y un mosaico en las gradas. Y aún quedan sorpresas por desvelar.

Delegación de entradas

Para que Riazor muestre el mejor de sus aspectos ante el líder de la categoría es fundamental llenar las gradas. El club coruñés no contará con la baza esta semana de la delegación forzosa de butacas de los socios que no piensen asistir. Regresa al sistema tradicional por el que abonado es el que tiene que acudir a la app para cederlo. También habrá seguidores cántabros en la zona visitante de la grada del templo herculino.