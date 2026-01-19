Segunda División
El Dépor venderá 518 entradas a sus socios para visitar a la Cultural: la prerreserva ya está activa
Los abonados podrán sacar un máximo de dos por carnet | Costará 20 euros cada una
El Deportivo ha activado la prerreserva de entradas para la visita a la Cultural Leonesa el próximo sábado 31 de enero a las 18.30. El desplazamiento a León es uno de los más esperados por la afición blanquiazul, y el cuadro local ha cedido un total de 863 entradas. Un 40% las gestionará la Federación de Peñas (345) y el 60% restante la entidad coruñesa (518). Hasta el próximo jueves 22 de este mismo mes, los socios podrán apuntarse a la lista de reserva, que irá por sorteo. Los agraciados podrán retirar un máximo de dos asientos por abono a un precio de 20 euros cada entrada.
El deportivismo se prepara para un desplazamiento masivo. No podrá haber, en principio, varios miles, como en tiempos de Primera Federación, pero se espera que la afición coruñesa inunde las peticiones a su club para poder estar en León el próximo 31 de enero. De hecho, los portales de alquileres tienen su oferta prácticamente agotada, ya que además del duelo, coincide un evento multitudinario de deporte en la ciudad.
El Deportivo, como viene siendo habitual, ha sacado una prerreserva de entradas que durará hasta el jueves 22 de enero a las 21.00. Los socios que quieran ir tendrán que apuntarse y, una vez realizado el sorteo, se comunicará a los ganadores el 23 de enero. Cada abonado congratulado podrá sacar hasta dos entradas, con un precio individual de 20 euros cada una. En total, el Deportivo gestiona 518 de las 863 que ha puesto a disposición la Cultural. Las 345 restantes corresponden a la Federación de Peñas.
No habrá venta física en Riazor para este partido. Las localidades no retiradas el lunes 26 de enero a las 18.00h serán asignadas a los suplentes, también designados en el propio sorteo.
