Segunda División
El Deportivo afina su mentón y se quita varios estigmas
El equipo de Hidalgo logra su primera remontada en Liga esta temporada | Ganar a un ‘top 6’, una factura cobrada en Almería
La victoria en Almería supone la primera remontada del Deportivo esta temporada en Liga. Hasta ahora, nunca había sido capaz de darle la vuelta por completo al marcador. Previamente, había rascado empates ante el Leganés (2-2), Valladolid (1-1) y Almería (1-1), pero no había conseguido transformar un resultado negativo en un triunfo.
Era uno de los debes de la temporada blanquiazul, marcada por su gran capacidad para hacer daño al contragolpe y, por tanto, matar a rivales con el resultado a favor. Levantarse de la lona y darle la vuelta al combate estaba siendo uno de los problemas este curso, y de las cinco derrotas vividas, solo una arrancó con resultado favorable para los coruñeses.
Más logros
No es el único peso que ha descargado el Dépor este fin de semana. A lo largo de su campaña tenía también un reto que cumplir: vencer a uno de los equipos del top 6. En el actual, había caído derrotado a manos del Racing, Castellón y Málaga. Solo había podido empatar contra el Almería y Las Palmas. Tampoco ante Burgos (7º) y Cádiz (8º). Pero, por fin, en tierras indálicas, logró un triunfo que va más allá de los puntos: también afecta a la moral del grupo, que ahora se ve capaz de vencer a los grandes.
