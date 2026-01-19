Así explica el entrenador del Albacete la ausencia de Riki ante el Cádiz cuando el Deportivo para ficharlo

El Albacete se resiste, pero las espadas sigue en todo lo alto en el intento del Deportivo de adelantar el fichaje de Riki a este mes de enero. Ya lo tiene firmado para julio y tiene el ok y el viento a favor del jugador, que ha hablado con el equipo manchego sobre sus intenciones y que no quiere que se repita lo sucedido en los últimos mercados. Por él ya estaría en A Coruña, pero hay que quebrar la resistencia de la entidad del Carlos Belmonte. El asturiano no estuvo el domingo ni en el once ni en el banquillo en ese partido que su actual equipo jugó y ganó al Cádiz.

La ausencia disparó todas las alarmas, pero la razón oficial de este baja, aunque el mercado está abierto y Riki se encuentra en el ojo del huracán, es puramente física. Tras ese 1-0, el entrenador del Albacete Alberto González lo confirmaba: "Es un problema de sóleo, de gemelo, nada grave, pero le impedía estar hoy (por el domingo). Las durezas (de los campos) nos están pasando factura". El entrenador, en teoría, lo espera para el próximo partido ante el Valladolid.

A pesar de que la baja no fue porque la venta al Dépor es inminente, en el club coruñés han recobrado la esperanza de convencer al Albacete con una cantidad, que en todo caso no sea onerosa y que estará lejos de los dos millones de su cláusula de rescisión, según las intenciones blanquiazules a día de hoy. El Dépor y Riki van de la mano y, a ojos del jugador y de su club de destino, se ha llegado a un punto de no retorno.

Precedente cercano

Ahora queda que el Albacete lo vea así. Ya vendió a Morcillo al Almería, un jugador que también acababa en junio y que había firmado para entonces con los andaluces. Le ha costado medio millón de euros, más otro tanto en variables sacarlo de manera anticipada del Belmonte. El Dépor aspira a repetir la jugada, pero por menos dinero. No juega a su favor que el potencial sustituto de Riki en Albacete, Cedeño, llegado a préstamo de Las Palmas, se lesionó en su primer entrenamiento y "no pinta nada bien", según reconoció el propio Alberto González.