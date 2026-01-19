El FC Penafiel estrena página web y tienda online para satisfacer las demandas de los aficionados
La nueva directiva del FC Penafiel ha puesto en marcha un ambicioso proceso de modernización del club a todos los niveles, que abarca tanto la mejora de las instalaciones como el refuerzo de todo su entorno digital. En esta línea, durante las pasadas Navidades el club estrenó una nueva página web corporativa, pensada para que sus aficionados —incluso desde A Coruña— puedan seguir de forma más cercana y actualizada toda la información del equipo. Además, se lanzó una tienda online con el objetivo de atender la creciente demanda de camisetas, ropa de entrenamiento y otros productos oficiales.
Con varios futbolistas con pasado deportivista en la plantilla, como Davo, Jaime o Alcaina, el FC Penafiel ha recibido incluso pedidos procedentes de A Coruña. De hecho, ya es posible ver en los aledaños de ABANCA-RIAZOR alguna que otra camiseta del conjunto portugués mezclada entre las habituales del Deportivo, reflejo del creciente vínculo entre ambas aficiones.
