Liaño: "Me duele que se escuchen insultos al Deportivo de una parte de la afición del Racing"

El Deportivo arranca una semana grande con la visita del Racing de Santander. Paco Liaño (Muriedas, Cantabria, 1964) vivirá un partido entre "un padre y una madre". Con el corazón dividido y la esperanza de que el curso que viene ambos militen en Primera División. Un duelo de históricos, con aroma a gran encuentro, pero que todavía no es decisivo. Lo será para el golaverage, no para una clasificación y una competición a la que le quedan varios meses por delante. Los más decisivos.

¿Está especialmente feliz tras los resultados de este fin de semana?

Sí, francamente sí, porque en el caso del Racing, sin lugar a dudas, ha sido el mejor partido en mucho tiempo. José Alberto ha dicho que ha sido el mejor bajo su dirección. Y el Dépor, creo que en Almería por fin dio una medida más próxima a lo que todos pensamos que puede dar el equipo. Y más después de venir de una crisis de resultados, y también de juego, porque no eran casualidad, sino consecuencia de la escasez del equipo.

¿Sufre más que en otros partidos con este Dépor-Racing?

No, pero mira, te lo diré sinceramente, lo único que sufro es que hay un enfrentamiento entre aficiones que personalmente me duele. Porque puedo decir que tengo igual cariño a uno y a otro. Uno es mi padre y otro es mi madre. Que el domingo, en el Sardinero, tras ganar a Las Palmas y celebrar como siempre, de una parte de la afición se escuchen insultos al Dépor es algo que me duele. Por lógica. Y porque nunca ha habido esa rivalidad, solamente a partir del famoso partido que se suspendió. Se generó ese mal rollo, es algo que no me agrada lo más mínimo.

Es una rivalidad que nunca había existido.

Por supuesto. Y de los mil cántabros que vayan a Riazor, a pesar de que la hora es incómoda, 975 van a pasárselo bien y a disfrutar como los coruñeses que se van a encontrar. Yo entiendo que el fútbol no es un palco de un teatro, pero este tipo de circunstancias a mí me duele.

Deportivo-Racing de Santander, un partido grande

¿Huele a partido grande y a una final?

A final no, yo no le quiero dar ese dramatismo porque afortunadamente, pase lo que pase el domingo, queda mucho todavía. Prácticamente toda la segunda vuelta, además de la igualdad de la categoría. El Racing ganó a Las Palmas, hace un gran partido, pero es que hace siete días perdió en casa con el Zaragoza que te puede meter cinco. Ese es el reflejo de la categoría. Sí que es importante desde el punto de vista que, dada la igualdad, además de los tres puntos, está el añadido del golaverage particular. No sabemos cómo llegará esto al final, y además de estos dos equipos, están Almería, Castellón... Hay muchos aspirantes al ascenso directo. No se puede limitar el futuro de la temporada. El que gane, insisto, saldrá reforzado, pero la semana próxima hay otro partido.

¿El aspecto mental es la gran dificultad de esta competición?

Es muy larga, pero eso es algo que tienen que valorar los que confeccionan las plantillas. Ahí, por ejemplio, el Racing creo que la plantilla está un pelín por delante en cuanto a número de efectivos para que José Alberto puede dar matices cada domingo a la alineación.

Rubi, antes del Almería-Dépor, habló de lo que puede suponer ganar para golpear anímicamente al rival.

Sobre todo porque para el Dépor era una asignatura pendiente. Es el primer rival directo al que le ganamos. Hasta ahora el bagaje de puntos contra los equipos de las primeras seis posiciones no daban para ser optimistas. Se han hecho los deberes con equipos de atrás. Hay que ir rompiendo barreras y, sobre todo, recuperar las buenas sensaciones. Porque en el deportivismo, por lo que veo desde Santander, por lo que escuchaba, se habían generado demasiadas dudas sobre entrenador, jugadores, modelo de juego... y así no se va muy lejos. Los resultados son los únicos que pueden cambiar esas sensaciones. Tras ganar al Almería, creo que la afición acudirá a Riazor creyendo que se puede ganar a cualquiera. Además, porque han vuelto a dar un buen nivel ciertos jugadores que estaban muy lejos del rendimiento que les habíamos visto dar. El caso más significativo problamente es Yeremay, un jugador que cuando se pone las pilas y juega a su nivel, no hay quien lo pare. Es una realidad. No hay quien lo pare. ¿Pero cuántos partidos llevaba que eso no ocurría? Muchos.

¿Cómo se le puede hacer daño a este Rácing?

Es difícil. A diferencia del Dépor, tiene una mayor capacidad goleadora, y eso que se ha quedado sin sus dos delanteros titulares. Jeremy se fue a Alemania y Villalibre está lesionado. Pero ha aparecido un chaval que viene de Segunda RFEF, del Baskonia, que se ha convertido casi en un ídolo local: Manex Lozano. Un delantero centro más referencia, tanque, muy poderoso, con buen disparo... No tenía bagaje en el fútbol profesional, y de repente es un ídolo en la afición. Creo que el Racing ha crecido mucho y ha demostrado, en especial esta semana ante el Barça y ante Las Palmas. Es un equipo que ha podido cambiar su único modelo de fútbol, que era el rock and roll de José Alberto; todo hacia adelante. Y le daban tortas por todos lados defensivamente. Ahora ha evolucionado, creo que en ese crecimiento está la clave que pueda ser el éxito del Racing. Es un equipo capaz de pararse y creo que lo va a hacer frente al Dépor. Se posicionará más estático, en un bloque bajo, que dificulte, y además al Dépor le cuesta abrir ese tipo de partidos ante bloques muy cerrados. Y a partir de ahí intentar correrle a la espalda.

En ese aspecto, ¿cómo ve al Dépor? Le está costando mucho cada jornada cerrar su portería y no encajar.

Sí, yo creo que uno de los males que ha tenido el Dépor es que defensivamente el equipo ha pecado de falta de consistencia. Cualquier centro lateral preocupa. En otros partidos no hacen una falta, pero como consecuencia de ello caen goles al contragolpe. Esa mala hostia que reclamaba Hidalgo no acaba de verse reflejada. Pero sí que creo que ahora mismo tenemos un equipo más estable. Hay más variabilidad en los centrales, no hay una pareja titular, ahí es donde más cambia el equipo. Después, hay dos laterales de proyección ofensiva buenísimos como Altimira y Quagliata. En el doble eje tampoco se sabe, para mí Soriano es bueno ahí en momentos determinados, pero no creo que de inicio sea su mejor posición. Entiendo que Hidalgo ha tenido que retrasarlo porque el equipo sigue carente de un creador de fútbol. En ataque, el Dépor depende principalmente de que Yeremay tenga el día inspirado. A mí me gustaría recuperar a Mulattieri, de los tres delanteros creo que es el mejor con diferencia. Por lo que mostró a principio de temporada, incluso aunque no metiese goles, pero hacía que los anotasen otro. Para mí es una de las gestiones que ha hecho Hidalgo que más criticaría. Hay que recuperarlo urgentemente.

Paco Liaño, junto a Arsenio, en los campos de La Torre / Magar

Liaño repasa nombres propios con el Deportivo

¿Cómo ha visto la decisión de cambiar a Ferllo por Parreño?

A mí, en este caso, y ojalá esté equivocado y me calle la boca mil veces, pero me parece que la primera vuelta de Parreño en mi opinión ha sido sobresaliente. Le ha dado puntos al euqipo, nadie dudaba en la portería... Puedo entender que lo de Ferllo sea oportunidad de mercado, pero lo de llegar y quitar a Germán solamente podía haber salido mal. Afortunadamente Parreño es muy buen portero y tengo la sensación de que si cabe es todavía mejor profesional, por eso no va a generar ningún problema. Juega la Copa y lo hace a un nivel excelente. Pero no se puede generar un problema donde no lo existía y en la portería del Dépor no había ninguno.

Antes hablaba de Yeremay. Ese duelo del canario ante Íñigo Vicente es de cita grande.

Son jugadores diferenciales, como se dice, de los que merece la pena pagar el billete. Pero si me dices a qué jugador del Racing llevaría al Deportivo, te diría a Gustavo Puerta. Es el que realmente está marcando las diferencias. Es el amo del equipo. El que marca un poco todo y el que tiene al resto enchufados. Es el jefe. Se ha echado el equipo a la espalda.

Una última, aprovechando que todavía hay mercado, ¿eué reforzaría en el Dépor?

Si se puede hacer realidad el de Riki, fichado ya, de forma inmediata, para mí contribuiría mucho a esa carencia que creo que ha sido bastante evidente del equipo y la falta de fútbol en el centro del campo. Me parece un jugador que vendría muy bien. Hablar de delanteros, tal y como está el mercado, no da para mucho. Pero me gustaría, insisto, recuperar o, al menos, dar la oportunidad a recuperar a Mulattieri. Y después que Yeremay mantenga el nivel del sábado. Con eso hay muchas posibilidades de seguir en la pelea por los dos puestos de arriba.