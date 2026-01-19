Lucía Rivas, convocada con la selección sub 19

Lucía Rivas ha sido convocada para la selección española sub 19 para unos entrenamientos que se realizarán en Las Rozas entre el lunes 26 y el miércoles 28 de enero. La extremo diestra sufrió una grave lesión de rodilla hace un curso y ha regresado a su mejor nivel. Desde el regreso del parón está sumando minutos de calidad en el primer equipo en la Liga F.

Premio para el trabajo silencioso de Lucía Rivas. La juvenil, una de las grandes promesas de la cantera blanquiazul, está tirando abajo la puerta en el equipo que dirige Fran Alonso. En los últimos dos encuentros ha entrado como suplente elevando el nivel sobre el campo y mostrando grandes sensaciones.

Lucía destaca por ser una extremo habilidosa y muy rápida. Ya el curso pasado, con Irene Ferreras, estaba en los planes del primer equipo hasta que se lesionó en pretemporada. Pasó el curso anterior en blanco, recuperándose, y esta campaña ya participó con el filial, en Segunda RFEF. Ha disputado siete partidos con el Dépor Abanca B y otros tres con el cuadro de Fran Alonso.

David Aznar cita a la canterana del Deportivo

El conjunto nacional sub 19 viene de realizar una gran Ronda 1 de clasificación al Campeonato de Europa, y continúa su preparación de cara a los encuentros del próximo mes de abril. España se medirá Portugal, Irlanda del Norte y Hungría en la Ronda 2 para conseguir la clasificación para la fase final del Europeo, que se disputará entre el 27 de junio y el 10 de julio en Bosnia y Herzegovina.

El combinado nacional afronta estos días en la Ciudad del Fútbol para realizar varias sesiones de entrenamientos. La concentración pondrá fin el próximo miércoles 28 de enero tras la comida.

Lucía se suma a nombres como Elena y Redru, que ya han tenido participación con la selección sub 19.