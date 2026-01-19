Pandiani regresa a los banquillos del fútbol español

Los futbolistas de la época dorada del Deportivo poco a poco van haciendo camino en los banquillos del fútbol español y uno de aquellos delanteros regresa a las competiciones RFEF. Se trata de Walter Pandiani, quien se hace cargo del comando técnico del Palencia, segundo clasificado del grupo castellanoleonés de Tercera RFEF. Sustituye en el cargo a Jorge Calvo 'Marchena', quien renunció el pasado 3 de enero tras una serie de malos resultados.

Pandiani dio sus primeros pasos en la base del fútbol catalán, donde estableció su residencia tras retirarse. Allí entrenó en las categorías inferiores del Masnou y del Europa. Tras una aventura en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos, desarrolló su carrera en Uruguay en equipos como Cerro, Albion o Miramar Misiones. Ahora empieza desde abajo en el fútbol de España, donde además de en el Dépor, también hizo carrera en el Mallorca, el Espanyol y Osasuna.

El Palencia destaca en su web que "fue un delantero carismático y competitivo, recordado por su garra, liderazgo y olfato goleador. En su etapa como jugador dejó una huella imborrable en el fútbol español, especialmente en el Deportivo, donde conquistó dos Supercopas de España y una Copa del Rey".