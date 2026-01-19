Rafa Obrador deja el Benfica y se va al Torino
Se marcha cedido con opción de compra de unos nueve o diez millones de euros
Poco ha durado la aventura de Rafa Obrador en el Benfica, aunque el balear tendrá la oportunidad de jugar ahora en uno de los campeonatos más potentes de Europa, la Serie A. El Torino acaba de anunciar su contratación bajo la fórmula de un préstamo con opción de compra. Diferentes medios transalpinos cifran la cuantía de esta posibilidad de quedárselo a título definitivo en nueve o diez millones de euros.
El Deportivo conservó al principio de este verano la esperanza de que Rafa Obrador retornase otro año a préstamo a A Coruña, pero pronto las ilusiones se vinieron pronto abajo en el momento en el que el Benfica se interesó por sus servicios y le puso sobre la mesa al Real Madrid incluirlo como moneda de cambio en la operación Álvaro Carreras, otro ex jugador del club coruñés. Ambas partes lo tasaron en cinco millones y llegó al estadio da Luz hasta 2030.
Meses para olvidar
La aventura en Portugal no ha resultado en estos primeros meses como hubiera esperado el exdeportivista tras su año a préstamo en Riazor. Hubo un cambio de entrenador y ni Bruno Lage ni Mourinho contaron con él. De hecho, solo ha jugado un partido de liga ante el Tondela con un bagaje de 68 minutos y, en cambio, tuvo que disputar dos encuentros con el filial en la Liga 2 sumando 170 minutos. Ante esta situación, un equipo de la Serie A italiana ha pensado en él para reclutarlo.
Ya el pasado verano, antes de que irrumpiese el Benfica, el Genoa se interesó por sus servicios, ahora ha sido el Torino el que ha salido a escena para hacerse con sus servicios. Lo anticipó el periodista Alfredo Pedulla y avanzaron más datos otros periodistas transalpinos. El equipo de Turín estaba dispuesto a llevárselo a préstamo con opción de compra. La operación tenía su complejidad porque el Real Madrid introdujo una opción de recompra en su venta al Benfica.
