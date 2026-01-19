El supuesto «relato» en contra del Racing de Santander con nueve tarjetas rojas a su favor

"El relato, el relato, el relato, todo el relato que está por ahí de que el Racing solo sabe ganar con diez, condiciona", bramaba José Alberto, técnico del Racing de Santander, en El Sardinero tras un partido ante el Granada: 2-2. "Lo ha condicionado para expulsar a un jugador, con el Racing ganando 2-0. No se pueden tomar decisiones en función del marcador o de la opinión pública. La opinión pública puede decir misa. Si una tarjeta es roja... Si es juego brusco grave, es tarjeta roja. Está tipificado así y no hay más que decir", refrendaba un entrenador que se lamentaba entonces, un 25 de noviembre, a pesar de que en las anteriores trece jornadas de Liga había acabado siete de esos partidos con superioridad numérica por expulsiones rivales. La leyenda en torno al equipo cántabro, rival del Deportivo este fin de semana en Riazor, tenía un respaldo cuantificable. No fue la primera vez ni será la última que el ex del Sporting de Gijón muestre su disconformidad pública con las actuaciones de los colegiados. Es más, creó escuela porque, unas semanas después, le imitaron Iván Ania y Juan José Romero, entrenadores de Córdoba y Ceuta, en sus reclamaciones.

El Racing de Santander es a día de hoy el equipo de Segunda División que ha visto en más ocasiones cómo algún jugador de sus equipos rivales era expulsado. En nueve de los 22 partidos de Liga que ha disputado ha acabado con superioridad numérica. Ha sumado en duelos sin un once contra once, 18 de los 41 puntos que luce en su casillero. Es, en ese sentido, el conjunto más beneficiado de toda la Segunda División, porque le siguen a mucha distancia el Mirandés con cinco rojas a favor; el Castellón, el Huesca, el Málaga y la Cultural con cuatro; el Deportivo, el Almería, el Eibar y el Zaragoza con tres; el Las Palmas, el Burgos, el Cádiz, el Córdoba, el Albacete y la Real Sociedad B con dos; el Valladolid y el Leganés con una; y el Granada, con ninguna. A estas nueve expulsiones hay que sumar otras dos en Copa del Rey frente a Logroñés y Ponferradina, las dos eliminatorias del torneo del KO que pudo superar. Esta tendencia será otro de los condicionantes de un Deportivo-Racing de Santander que puede decidir un ascenso a Primera División, aunque aún queden más de 20 partidos para el desenlace de LaLiga.

Enfado de Ramis

José Alberto, además, suele tener una opinión selectiva. A veces habla y a veces no. Precisamente, esa capacidad para enjuiciar la labor de los colegiados cuando sopla el viento en contra y para callarse cuando lo siente a favor, enfadó un día en la sala de prensa del Plantío a un siempre templado, Luis Miguel Ramis, máximo responsable técnico del Burgos. El exdeportivista, candidato a entrenar en Riazor en un par de ocasiones, le calificó de "necio" sin nombrarlo directo por tener esa actitud. El cabreo era visible en las imágenes.