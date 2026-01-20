Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colette Cavanagh, traspasada al Ipswich Town

El Dépor recibe una cantidad fija y otra variable

Colette, con su nuevo equipo, el Ipswich Town

Colette, con su nuevo equipo, el Ipswich Town / Ipswich Town

RAC

El Deportivo ha dado salida a Colette Cavanagh, como tenía previsto, después de la falta de minutos de la escocesa en su escueta aventura en A Coruña. La lateral zurda llegó este verano procedente del Celtic abalada por Fran Alonso, pero apenas ha disputado cuatro partidos de Liga F. La escuadra blanquiazul ha llegado a un acuerdo para su traspaso al Ipswich Town y explica a través de un comunicado que recibirá "una cantidad fija y otra variable en función del cumplimiento de objetivos futuros".

No ha sido el paso esperado de Colette en el Deportivo, que salió por primera vez de Escocia para una aventura española que ha sido escueta. La lateral zurda llegó para cubrir una posición en la que el equipo ha tenido un déficit desde hace varias temporadas, y que solo Paula Monteagudo ha logrado cubrir con cierta regularidad. Una lesión cortó a la cantera, utilizada ya en el pasado en esa demarcación bajo las órdenes de Irene Ferreras. Con Fran Alonso, actuando más de carrilera.

El Ipswich, su nuevo destino, milita en la Women's Super League 2, la segunda categoría del fútbol inglés. Utilizará el dorsal 21.

