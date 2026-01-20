La Cultural da prioridad a sus socios en la venta de entradas ante el Dépor: fechas y cómo conseguir entradas sin ser abonado

El Deportivo visitará a la Cultural Leonesa el 31 de enero en un partido al que gran parte de la afición blanquiazul querrá asistir. Es por eso que los aficionados blanquiazules están pendientes de la venta de entradas en el Reino de León. El club culturalista priorizará a sus socios en los primeros días, y no habilitará la compra general hasta el martes 27.

La Cultural Leonesa, a partir de este miércoles 21, pone a la venta las entradas para el duelo ante el Dépor de la jornada 24 de Segunda División. Las entradas se venderán en las taquillas del Reino de León. Serán entradas nominativas, por lo que será necesario aportar nombre, apellidos y DNI. Los precios oscilarán entre los 20 y los 50 euros.

El club leonés, además, ha activado la reventa de asientos para aquellos abonados que no puedan acudir al partido. Estará disponible hasta el viernes 30 de enero.

Público general, a partir del 27 de enero

Los aficionados deportivistas que quieran comprar entradas tendrán que apoyarse en socios de la Cultu o esperar a la próxima semana. A partir del martes 27, el club sacará a la venta las entradas restantes, siempre en caso de que queden algunas disponibles, con un límite de dos por persona de manera presencial, y una por usuario a través de su web.

El día de partido, al tratarse de un partido declarado de alto riesgo, no habrá venta de entradas en las taquillas. El club recuerda, además, que al ser un duelo de alto riesgo no está permitido acceder "con vestimenta y símbolos del equipo visitante en aquellos sectores que no sean la propia zona visitante, con el riesgo de poder ser expulsados del estadio".

El Deportivo gestionará más de 500 entradas para sus socios

El Deportivo ha activado la prerreserva de entradas para la visita a la Cultural Leonesa el próximo sábado 31 de enero a las 18.30. El desplazamiento a León es uno de los más esperados por la afición blanquiazul, y el cuadro local ha cedido un total de 863 entradas. Un 40% las gestionará la Federación de Peñas (345) y el 60% restante la entidad coruñesa (518). Hasta el próximo jueves 22 de este mismo mes, los socios podrán apuntarse a la lista de reserva, que irá por sorteo. Los agraciados podrán retirar un máximo de dos asientos por abono a un precio de 20 euros cada entrada.

El deportivismo se prepara para un desplazamiento masivo. No podrá haber, en principio, varios miles, como en tiempos de Primera Federación , pero se espera que la afición coruñesa inunde las peticiones a su club para poder estar en León el próximo 31 de enero. De hecho, los portales de alquileres tienen su oferta prácticamente agotada, ya que además del duelo, coincide un evento multitudinario de deporte en la ciudad.

El Deportivo, como viene siendo habitual, ha sacado una prerreserva de entradas que durará hasta el jueves 22 de enero a las 21.00. Los socios que quieran ir tendrán que apuntarse y, una vez realizado el sorteo, se comunicará a los ganadores el 23 de enero. Cada abonado congratulado podrá sacar hasta dos entradas, con un precio individual de 20 euros cada una. En total, el Deportivo gestiona 518 de las 863 que ha puesto a disposición la Cultural. Las 345 restantes corresponden a la Federación de Peñas.

No habrá venta física en Riazor para este partido. Las localidades no retiradas el lunes 26 de enero a las 18.00h serán asignadas a los suplentes, también designados en el propio sorteo.