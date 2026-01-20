Declarados de alto riesgo los dos próximos partidos del Deportivo
La Comisión Antiviolencia ha hecho esta declaración tanto del partido ante el Racing en Riazor como del desplazamiento a León
La Comisión Antiviolencia del Ministerio del Interior anunció la declaración de alto riesgo del partido de Liga Hypermotion entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el Deportivo previsto para el próximo sábado 31 de enero.
Esto se suma al partido ante el Racing de Santander de este domingo 25 en el Estadio de Riazor, que ya fue anunciado a la vez que el Dépor-Atleti del pasado día 13 en Copa del Rey.
En la reunión también se declararon de alto riesgo tanto el partido de la Liga de Campeones Athletic Club-Sporting de Portugal, del próximo día 28, como el Betis-Feyenoord, de la Liga Europa, que se jugará el día 29.
Mayor control
La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos a los pabellones o estadios.
Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes, recordó el ministerio.
