El exdeportivista Trilli dejará Valladolid para marcharse al Córdoba CF

El mercado no concede treguas y en el Córdoba el movimiento era obligatorio. Apenas un día después de que Carlos Isaac ejecutara su cláusula para poner rumbo al Widzew Lodz, e equipo andaluz ya ha señalado a su recambio. El nombre es el de Álvaro Pérez Campo, Trilli, exdeportivista, lateral derecho de 23 años, actualmente en el Real Valladolid, y que llegaría cedido si la operación termina de cristalizar próximamente.

No ha encontrado continuidad esta temporada en el conjunto pucelano. Tras un inicio con escaso protagonismo bajo la dirección de Guillermo Almada, su presencia fue diluyéndose aún más con la llegada de Tevenet al banquillo, hasta desaparecer prácticamente de la rotación en este tramo del calendario. Un contexto que ha abierto la puerta a una salida y que el Córdoba CF ha sabido interpretar como una oportunidad de mercado ante la inesperada salida el zaguero pacense.

Un recorrido formativo amplio

Trilli acumula 289 minutos oficiales entre todas las competiciones en su primera campaña en Valladolid. Formado entre las canteras del Racing y del Dépor, debutó con el primer equipo deportivista con apenas 18 años, en edad juvenil, sumando un total de diez partidos e incluso teniendo continuidad en la temporada 2021-2022, entonces en Primera RFEF. En el curso posterior, el último en Riazor, volvió a disponer de oportunidades antes de emprender el salto hacia el filial culé.

Ese camino le condujo al Barça Atlètic, donde militó durante dos temporadas, participando en 29 encuentros. Tras el descenso del filial catalán a Segunda Federación, el Valladolid apostó por su fichaje el pasado verano.

El factor físico, bajo la lupa

En el análisis del futbolista aparece, inevitablemente, su historial médico. Pese a su juventud, Trilli ha tenido que convivir con varias lesiones de cierta entidad. La más reciente, una luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo sufrida en noviembre de 2024, que requirió intervención quirúrgica y un periodo de baja estimado entre tres y cuatro meses. Antes, en abril, padeció una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, además de problemas de rodilla en 2022 y una operación de tobillo derecho ese mismo año.

Un expediente que no ha pasado desapercibido, pero que tampoco ha frenado el interés cordobesista por el internacional con España en categorías inferiores.

De este modo, el de Ortigueira, que participó en el último tramo del empate entre cordobesistas y blanquivioletas en el José Zorrilla (0-0) de la primera vuelta de Liga, es ahora mismo el perfil mejor situado para ocupar el vacío dejado por Carlos Isaac, que de hecho ya no estuvo en el derbi ante el Málaga . La comisión deportiva blanquiverde manejaba una lista amplia de alternativas -con nombres como Pablo Busto (Betis Deportivo) o Michelin (Racing de Santander) sobre la mesa-, pero el gallego ha terminado ganando enteros por disponibilidad, encaje deportivo y fórmula de cesión.

Así que a falta de los últimos flecos, el Córdoba CF apunta ya al que puede ser su nuevo efectivo en el lateral derecho.