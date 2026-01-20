José Ángel, el recurrente fichaje de enero del Deportivo

El Deportivo lleva meses buscando la primera filosofal que aclarase su salida de balón y, al final, empieza a encontrarla en el punto de partida, en el origen. La reacción hace un año, con Óscar Gilsanz al mando, orbitó en torno a la pareja José Ángel-Mario Soriano y, doce meses después, se encuentra en la misma tesitura y con la misma luz que le guía. El regreso del sevillano al inicio de la jugada, después de meses con lesiones y buscando el punto de forma, y su conexión con un Mario Soriano que ha retrasado su posición unos metros fueron la base de una resurrección que llevó al Dépor a ser uno de los mejores de la segunda vuelta de la pasada liga. Va camino de repetirse en este ejercicio. «Cuando se juntan, interpretan bien las superioridades, son dos futbolistas de mucho talento», reconoció Antonio Hidalgo en la sala de prensa del estadio Juegos del Mediterráneo tras un triunfo ante el Almería (1-2) en el que al Dépor se le vio muy fluido con la pelota, sobre todo en la segunda parte. El sevillano y el madrileño han vuelto a coger la batuta.

El paso al frente de Mario Soriano vino dado en 2025 por la salida de Lucas Pérez y en esta ocasión ha llegado, en parte, por los problemas recurrentes que tiene el proyecto blanquiazul en la posición de 8 y que han obligado a Antonio Hidalgo a matizar su posición, mientras sentaba a un renqueante Villares y colocaba en la mediapunta a Stoichkov o Luismi Cruz. La movilidad del ex del Atlético de Madrid, su condición física y calidad, y su inteligencia para ponerse en una zona intermedia con más altura que su socio han sido primordiales para el rendimiento del Dépor en los últimos encuentros.

1-2 | Almería - Deportivo / Fernando Fernández

José Ángel jugó los primeros seis partidos del pasado ejercicio y tuvo que parar por una pubalgia. Solo pudo regresar el 11 de enero de 2025 y desde entonces fue titular en 17 encuentros y el Dépor solo perdió tres, con siete victorias y siete empates. En cuanto el equipo coruñés logró la salvación matemática, dejó de jugar para poder operarse de esos problemas físicos que ya le habían obligado a parar tres meses en el inicio de la temporada 2024-25. El ex del Tenerife admitió que había llevado su "cuerpo al límite" y que era el momento de decir basta y esperar la vez en el quirófano. Con su ausencia y el equipo sin objetivos, cuatro derrotas consecutivas para cerrar en falso el campeonato.

Un año después, la trayectoria ha sido diferente, pero en ella se adivinan puntos en común. José Ángel vio lastrado su inicio de liga por la operación y porque cuando estaba a punto de regresar a la competición, sufrió una lesión muscular. No pudo jugar hasta octubre, aunque entre la competencia con José Gragera y los problemas del equipo en esa zona, agravados por la lesión de Ximo, tampoco había encontrado su sitio ni un ecosistema que le realzase a él y al grupo. La llegada de ese encuentro de Copa, sumada al fichaje de otro lateral que coge altura como Altimira, ha servido para encajar las piezas de nuevo y que él y Mario Soriano empiecen a destilar confianza y fluidez en su juego.

Villares, Gragera y la incógnita de Riki

Los dos últimos partidos de José Ángel, en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y en la Liga frente al Almería, parecen el inicio del despeje en una trayectoria muy parecida a la del pasado ejercicio. Queda por comprobar la consistencia de este repunte en el juego del sevillano y cómo encajará las piezas Antonio Hidalgo si finalmente Riki acaba fichando por el Deportivo. El asturiano tiene firmado con el club coruñés a partir de julio y le ha comunicado al Albacete que su deseo es marcharse ahora en este mercado a Riazor, con lo que le ha solicitado que llegue a un acuerdo con la entidad coruñesa. No está claro que el Albacete dé su brazo a torcer, pero en el caso de que eso ocurra y se le abran las puertas del Dépor al asturiano, se convertirá casi con toda seguridad en una pieza intermedia entre José Ángel y un Mario Soriano que adelantaría de nuevo su posición y volvería a la mediapunta. La idea es que se integre bien en ese ecosistema, pero hay que ver cómo repartirán los roles y las zonas de influencia en el terreno de juego.

Con Charlie Patiño y Rubén López a la baja en la bolsa de pivotes del Dépor y Noé Carrillo al alza, hay otras dos piezas importantes que buscan su sitio ante estos cambios de calado en las últimas semanas. Se trata de Diego Villares y José Gragera. El vilalbés, con molestias físicas en las últimas semanas, se quedó en el banquillo en el encuentro del pasado sábado, algo que no es habitual desde que subió al primer equipo en el mercado de invierno de 2021. El asturiano, por su parte, ha perdido mucho protagonismo en los planes de Hidalgo y eso que llegó para ser capital y guiar al Dépor a Primera, una categoría de la que viene con el Espanyol y en la que pretende quedarse a partir de julio con un Dépor ya ascendido. Su opción de compra, de 1,5 millones de euros, es obligatoria en caso de subida y opcional en el supuesto de que el club coruñés siga en Segunda.