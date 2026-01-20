Luis Quintero, ex del Deportivo, jugará en el Torreense

Luis Quintero, exjugador del Deportivo, se marcha del Villarreal a la liga portuguesa. El extremo alicantino de nacionalidad colombiana tuvo un breve paso por A Coruña durante la temporada 23/24, cuando llegó cedido con opción de compra en el mercado invernal. Terminó logrando el ascenso, aunque solo disputó cinco partidos: cuatro de liga y unos minutos del torneo de campeones ante el Castellón una vez terminada la competición.

Las dos siguientes temporadas las ha pasado en el filial del submarino amarillo, en Primera RFEF. Marcó 4 goles y dio una asistencia el curso pasado en 31 encuentros. Esta campaña apenas había disputado 501 minutos repartidos en 10 encuentros. Ahora emprende una aventura en Portugal, para jugar en el Torreense, en el que también milita el exfabrilista Álex Alfaro.