El mapamundi de entrenadores que fueron futbolistas en el Deportivo: a qué equipos dirigen

La corta carrera del futbolista tiende cada vez más a alargarse en el planeta fútbol a través de distintos cargos que permitan al deportista seguir ligado a su pasión. El camino del entrenador ha sido el más común durante muchos años, pero cada vez es más habitual encontrar a aquellas antiguas figuras en cargos menos comprometidos: asistentes, directores de distintas áreas, fútbol base... En el caso blanquiazul, más de 80 exdeportivistas se dedican ahora a los banquillos de una u otra forma. Muchos, en activo, e incluso en grandes ligas. Pandiani y Álvaro Arbeloa son los casos más recientes de una larga lista que encabezan Scaloni, Filipe Luis o Nuno Espírito Santo.

La élite

No todos han tenido la misma fortuna y trayectoria, pero son varios los exdeportivistas que dirigen grandes clubes. Lionel Scaloni, campeón del Mundo con Argentina en Catar 2022, es la punta del iceberg. El ascenso de Álvaro Arbeloa le sitúa en el club más importante del panorama europeo, pero no se quedan atrás nombres como Filipe Luis (campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo), Nuno (West Ham) o Luís Miguel Ramis (Burgos). También han hecho una importante carrera técnicos como Paco Jémez (ahora segundo en los hammers), Slavisa Jokanovic (Al-Nasr), Gerardo Seoane (Young Boys), Víctor Sánchez del Amo (Rijeka) o Sergio, ex de clubes como Cádiz o Espanyol.

Scaloni pugna por el balón con un jugador del Newcastle en St. James’ Park en 2005. / EFE

Futuro prometedor

El fútbol no tiene un camino lineal. Lo saben muchos exjugadores del Dépor que han empezado desde más abajo, pero aspiran también a hacer camino en la élite. Pablo Amo, campeón de la Eurocopa como segundo de Luis de la Fuente, tuvo una breve experiencia en Catar. Le siguen técnicos como Manuel Pablo (Fabril), Ibai Gómez (ex del Andorra), Oriol Riera (Istra), Borja Fernández (UD Ourense), Adrián López (asistente en el Rayo), Luisinho (Baiao), Dani Giménez (Sarriana), Iván Carril (ex de la Sarriana), Andrés Guardado (cantera del Betis), Joan Verdú (base del Girona), o Diego Seoane (cadete del Lugo).

Luis De la Fuente y su ayudante, Pablo Amo. / EPE

Una amplia experiencia

Hay un nutrido grupo de exjugadores del Dépor que no han llegado a la gran élite, pero han hecho una carrera importante y se dedican a nivel profesional o amateur, pero siempre en un rol de primer entrenador o cuerpos técnicos. Destaca José Manuel Aira en el Penafiel, pero la lista se alarga de forma casi interminable: Alfredo Santaelena, con una reconocida trayectoria; Paco Gallardo (Selección sub 19), Naybet (Marruecos sub 18), Rodolfo Bodipo (San Pedro), Hélder Cristovao, Stephane Ziani (Nantes B), Manel Menéndez (Langreo), Molina, Juan Carlos Valerón (CD Arguineguín), Walter Pandiani (Palencia), Héctor Berenguel (su último club fue el San Fernando en 2023), Munitis, o nombres como Voro (Valencia) y Miroslav Djukic.

Rodolfo Bodipo posa con la camiseta de la UD San Pedro / San Pedro

Otros roles

El mundo del fútbol no se limita solo a primeros entrenadores. Una amplia lista de exdeportivistas ocupan cargos diversos en banquillos o instituciones, como Toché (director de fútbol del Albacete), Eneko Bóveda (director de la base del Athletic), Daniel Aranzubia (entrenador de porteros del Amorebieta), o Albert Luque (ex director deportivo de la Selección). En diversos roles se han encontrado Songo’o (exentrenador de porteros de la selección de Camerún), hasta Jerôme Bonnisel (director de scouting del Standard de Lieja), Manjarín (asistente en el Nàstic de Parralo), Petr Kouba (porteros en la sub 21 de República Checa), Pauleta (director general de Portugal sub 21), Diego Tristán (entrenador de delanteros en la cantera del Córdoba), Goran Djorovic (asistente en la selección de Serbia), Sergio Andrade (asistente), Coloccini (segundo en el Necaxa), De Guzmán (jefe de deportes de Red Bull en Nueva York) o Haris Medunjanin (segundo de Schreuder, ahora en el NEC Nijmegen).

Toché / Albacete Balompié

Hay otros muchos nombres que han probado suerte o que siguen intentando labrarse un camino. Balenziaga, Desmarets, Poroto Lux, Brayan Angulo, Mista, Colotto, Carlos Marchena, Jesús Vázquez, Branko Milovanovic, Roberto Acuña, Carlos Pita, Jesús Muñoz, Momo, Antonio Barragán, Estoyanoff, Pablo Álvarez (a quien se medirá el Dépor este fin de semana), César Martín, Gabriel Schürrer, Aldo Duscher, Hadji, Abreu, Maikel... La lista no tiene final.