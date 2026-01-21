El Deportivo busca una nueva marca proveedora de camisetas

El Deportivo explora el mercado de las marcas de ropa deportiva para encontrar a un nuevo proveedor de cara a la temporada que viene, 2026-27. El acuerdo que el club firmó con actual patrocinador, Kappa, vence al final de esta campaña y busca opciones para vestir a sus equipos en el futuro inmediato.

La entidad blanquiazul se encuentra en fase de negociación con diversas marcas del sector para las camisetas y demás equipaciones de todos sus equipos a partir del próximo curso. Entre ellas se encuentran multinacionales como la norteamericana Nike, aunque no es la única interesada en vestir al conjunto deportivista a partir de este mismo verano.

Según fuentes del club, todavía no se ha cerrado un acuerdo con ninguna de las candidatas. Mientras las negociaciones continúan, el club buscará un acuerdo directo con las marcas deportivas en cuestión. No recurrirá intermediarios ni terceras partes, como Futbol Emotion, para firmar los acuerdos sobre las próximas equipaciones.

Seis marcas en este siglo

Las rayas blanquiazules son inamovibles en la camiseta del Deportivo, pero no lo es el logo que aparece en el pectoral derecho de los jugadores. En lo que va de siglo, el club ha vestido seis marcas diferentes. Inició en el 2001 con el logo de la alemana Adidas. Ese mismo año dio el salto a la española Joma, con la que ganó el Centenariazo. Se mantuvo fiel a esta marca hasta el año 2007, cuando entró la neozelandesa Canterbury, especializada en vestimenta de rugby.

En la temporada 2009-10 aterrizó la italiana Lotto, que lució su emblema en las camisetas del Deportivo durante ocho años. Fue la primera en introducir la camiseta con la bandera gallega como equipación visitante. En la 2017-18, la última campaña del club en Primera, entró en escena Macron, que siguió ligada a la entidad hasta 2021. Fue esta marca la primera en introducir las rayas horizontales (2019-20) y la que homenajeó la equipación de la Copa del Rey de 1995.

Desde la temporada 2021-22, el Dépor viste las prendas de la italiana Kappa. Lució sus diseños durante tres años en Primera RFEF y, en las dos últimas campañas, ya en Segunda. Ahora, el club explora en busca de un nuevo acuerdo, todavía por cerrarse, para seguir vistiendo al Deportivo y al deportivismo.