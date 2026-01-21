Fútbol | Deportivo
El Deportivo conoce el horario de la visita del Albacete a Riazor
El conjunto manchego llegará a A Coruña el domingo 8 de febrero a las 16.15 horas tras la eliminatoria de Copa del Rey contra el Barcelona
El Deportivo ya conoce fecha y horario de la jornada 25 de Segunda División. El conjunto blanquiazul recibirá al Albacete en Riazor el domingo 8 de febrero a las 16.15 horas. Será un duelo con morbo, pendientes de conocer en qué vestuario estará Riki Rodríguez, quien ya tiene un contrato apalabrado con el Deportivo para junio, pero podría adelantar su llegada a A Coruña antes del cierre del mercado de invierno.
Además de jugar en casa, los hombres de Antonio Hidalgo tendrán el factor cansancio a favor. Los manchegos disputarán el martes de esa semana, día 3, la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Barcelona, tras eliminar al Real Madrid en octavos de final. No obstante, el físico no les jugó una mala pasada en la última jornada. A pesar de tener doble partido, contra el conjunto blanco, lograron imponerse (1-0) al Cádiz en liga en el Carlos Belmonte.
A nivel doméstico, marcha en la zona media-baja de la clasificación. Es decimocuarto, con cuatro puntos de margen sobre el descenso y a siete de los puestos de play off.
Precedentes entre el Dépor y el Albacete
El Dépor y el Albacete se han cruzado de forma frecuente en las últimas temporadas, tanto en Segunda como, antes, en Primera RFEF. A pesar del infausto recuerdo del ascenso frustrado en Riazor en 2022, los precedentes más recientes sonríen al conjunto blanquiazul. La temporada pasada le endosó dos manitas: 2-5 en el Carlos Belmonte y 5-1 en Riazor.
Esta campaña, con un resultado más escueto, los pupilos de Hidalgo también se llevaron los tres puntos de su visita al Belmonte en noviembre. Se impusieron 0-2 con goles de Stoichkov y Eddahchouri al final de la primera y de la segunda parte.
