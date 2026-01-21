El Deportivo traspasa al ariete Rubén Fernández al Valencia
Llevaba desde los diez años integrado en la base de Abegondo
El Dépor anuncia un acuerdo con el Valencia por el que le traspasa los derechos federativos de Rubén Fernández, ariete de 18 años que ha disputado esta temporada tres partidos con el Fabril (el último fue el 21 de septiembre) y ha marcado un gol. El ariete, de Caldas, llevaba integrado en la base de Abegondo de manera regular desde que tenía diez años y ahora pasará a jugar en el equipo juvenil del conjunto ché.
