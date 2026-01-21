Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Deportivo traspasa al ariete Rubén Fernández al Valencia

Llevaba desde los diez años integrado en la base de Abegondo

Rubén Fernández

Rubén Fernández

RAC

El Dépor anuncia un acuerdo con el Valencia por el que le traspasa los derechos federativos de Rubén Fernández, ariete de 18 años que ha disputado esta temporada tres partidos con el Fabril (el último fue el 21 de septiembre) y ha marcado un gol. El ariete, de Caldas, llevaba integrado en la base de Abegondo de manera regular desde que tenía diez años y ahora pasará a jugar en el equipo juvenil del conjunto ché.

