Diego Gómez busca nuevo destino con el Pontevedra como mejor colocado para cortar su cesión en Cartagena

Diego Gómez busca sumar minutos de cara a esta segunda parte de la temporada y el Pontevedra se apunta a ser su posible destino. El zurdo se marchó cedido al Cartagena al límite del mercado de verano como una pieza importante, pero no ha obtenido la regularidad esperada, aunque suma más de 800 minutos en 18 partidos de los que solo 10 de ellos han sido como titular.

La idea del jugador es ahora cortar la cesión en el club blanquinegro. Para el de Amoeiro regresar a Galicia es su primera opción, con el Pontevedra pujando fuerte. El Zamora también se ha colocado como uno de los equipos que lo desean incorporar, aunque el jugador se decanta por jugar en Pasarón, en un equipo que está en una racha positiva y ya se ha colocado tercero del grupo 1 de la Primera RFEF.

Gómez busca así seguir sumando minutos tras una buena primera vuelta en el Arenteiro de Primera RFEF la pasada temporada que le sirvió para que el Dépor lo recuperase en el mercado de invierno. En el conjunto blanquiazul no llegó a cuajar tras venir para ocupar la ficha que había dejado libre Lucas Pérez, aunque su juventud le permite seguir sumando oportunidades lejos de Riazor.

En su primera temporada en el primer equipo firmó más de 500 minutos en Segunda División con apenas 20 años, aunque sus partidos jugados se concentraron hacia la parte final de la temporada, cuando los de Gilsanz ya habían cumplido el objetivo de la salvación.