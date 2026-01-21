MERCADO DE FICHAJES
Diego Gómez busca nuevo destino con el Pontevedra como mejor colocado para cortar su cesión en Cartagena
En el club murciano na ha obtenido el protagonismo esperado
Diego Gómez busca sumar minutos de cara a esta segunda parte de la temporada y el Pontevedra se apunta a ser su posible destino. El zurdo se marchó cedido al Cartagena al límite del mercado de verano como una pieza importante, pero no ha obtenido la regularidad esperada, aunque suma más de 800 minutos en 18 partidos de los que solo 10 de ellos han sido como titular.
La idea del jugador es ahora cortar la cesión en el club blanquinegro. Para el de Amoeiro regresar a Galicia es su primera opción, con el Pontevedra pujando fuerte. El Zamora también se ha colocado como uno de los equipos que lo desean incorporar, aunque el jugador se decanta por jugar en Pasarón, en un equipo que está en una racha positiva y ya se ha colocado tercero del grupo 1 de la Primera RFEF.
Gómez busca así seguir sumando minutos tras una buena primera vuelta en el Arenteiro de Primera RFEF la pasada temporada que le sirvió para que el Dépor lo recuperase en el mercado de invierno. En el conjunto blanquiazul no llegó a cuajar tras venir para ocupar la ficha que había dejado libre Lucas Pérez, aunque su juventud le permite seguir sumando oportunidades lejos de Riazor.
En su primera temporada en el primer equipo firmó más de 500 minutos en Segunda División con apenas 20 años, aunque sus partidos jugados se concentraron hacia la parte final de la temporada, cuando los de Gilsanz ya habían cumplido el objetivo de la salvación.
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños»
- A Maestranza de A Coruña: de suelo público a viviendas de lujo en diez años
- Pandiani regresa a los banquillos del fútbol español
- Liaño: 'Me duele que se escuchen insultos al Deportivo de una parte de la afición del Racing
- La Policía Nacional y la Guardia Civil despliegan un dispositivo antidroga en varios puntos de A Coruña y su comarca
- La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Arteixo cumple 25 años con más de 500 socios: 'La unión hace la fuerza
- A Coruña es la ciudad gallega que mejor superó el bache económico del covid: multiplicó por cinco la distancia con Vigo