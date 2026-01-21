Escenario abierto en la delantera del Deportivo: Mulattieri se reivindica y reabre el concurso de 'nueves'

«La delantera está bien, todos en la parte alta quieren minutos», expresó Antonio Hidalgo antes de la visita al Almería. El Deportivo viajó con una mochila de cinco jornadas sin ganar y, en ese trayecto, notó especialmente la falta de pegada de sus arietes, que perdonaron ocasiones claras en encuentros que, al final, salieron cruz para los blanquiazules. Al técnico no le preocupaba porque seguían teniendo «ocasiones clarísimas». Ahora, con el triunfo ante el conjunto indálico gracias a un tanto del renacido Samuele Mulattieri, la pugna por ser el nueve blanquiazul vuelve a estar abierta en un casting en el que Eddahchouri y Stoichkov también quieren mostrar sus cartas.

Hidalgo le había dado las llaves de la delantera a Stoichkov en las últimas jornadas de liga. Era el referente en un equipo en el que Mario Soriano comenzó a actuar en el doble pivote y en el que encajaban en la línea de mediapuntas Yeremay, Luismi Cruz y David Mella. El andaluz no pudo responder con cifras de cara a portería, pero en la última jornada, con un pequeño cambio de rol, resultó importante para que el Dépor saliese airoso del Juegos Mediterráneos.

Eddahchouri, que recuperó la titularidad en liga después de perderla en Andorra, donde erró un gol a portería vacía, se encargó de ser la punta de lanza ante la defensa del Almería. Batalló y corrió al espacio. Pero, sobre todo, permitió a Stoichkov asumir un rol más móvil, propio de un mediapunta o un delantero de apoyo, sin tantas responsabilidades a la hora de estirar al equipo. En esa tesitura, viniendo a recibir, el equipo encontró el empate. Un arrastre sencillo facilitó el hueco por el que Soriano asistió al espacio a Yeremay para firmar el 1-1.

El andaluz ha sido uno de los imprescindibles en los onces iniciales del último mes. Comenzó en buena racha. Se ganó la titularidad tras marcar ante el Ceuta saliendo en la segunda parte y respondió con otro tanto, ya en el once, contra el Albacete. Desde entonces, ha contribuido con otro pase de gol, un robo que ocasionó el 1-0 ante el Castellón, antes de que los olleruts remontasen en Riazor.

El apagón de Eddahchouri

En el tiempo en el que Hidalgo mantuvo su confianza en Stoichkov, Zakaria Eddahchouri vio mermado su protagonismo. Solo fue titular ante el Andorra, en un duelo en el que perdonó una ocasión clarísima a portería vacía que pudo suponer el 0-1 contra el conjunto del Principado. El neerlandés ha sido la cara evidente de las buenas y malas rachas de los nueves. Hasta la jornada 16 aportó ocho goles y tres asistencias. Sin embargo, no contribuye de cara a la portería contraria, precisamente, desde la visita al Albacete (0-2). Entre ocasiones perdonadas y minutos desde el banquillo con poca incidencia en el resultado final no le han ayudado.

El técnico de Canovelles le devolvió la confianza en Copa del Rey ante el Atlético y dispuso de un par de ocasiones claras que a punto estuvieron de darle un disgusto al conjunto rojiblanco. Repitió en el once en Almería, aprovechando la dupla con Stoichkov, pero volvió a perdonar un par de ocasiones muy importantes delante de Andrés Fernández. Aun así, el Dépor e Hidalgo saben que es un nueve con olfato que, si recupera la confianza de cara a gol, es un activo muy necesario para sumar de tres en tres en la segunda vuelta.

Mulattieri se suma a la terna

«Intentamos provocar situaciones para que los jugadores se rebelen ante lo que tienen que mejorar», comentó Hidalgo acerca de la reducción de minutos de Samuele Mulattieri en el último mes. La pérdida de protagonismo del italiano coincidió con las oportunidades que Bil Nsongo se ganó a pulso con sus actuaciones en Copa del Rey. El fabrilista le había comido la tostada y llegó a ser la primera opción como recambio desde el banquillo en Andorra.

Sin embargo, algo despertó en el italiano contra el Atlético. Ya estuvo cerca de cambiar el resultado en Las Palmas (1-1), pero se le atragantó un último recorte en el área. En Copa, aunque no pudo embocar la ocasión clara que tuvo, volvió a entrar en la terna de hombres llamados a cambiar el rumbo del partido en las segundas partes.

Así lo hizo en Almería. Hidalgo le dio 20 minutos y el italiano se desquitó de sus cuatro meses sin marcar, desde su debut con gol contra el Leganés en la tercera jornada de liga. Batió a Andrés en la transición rápida que comandó Yeremay. Rompió las malas rachas, la suya a nivel particular y la del equipo, en general, y se reivindicó. Ahora, la pelota está sobre el tejado de Hidalgo para escoger al nueve idóneo para buscarle las cosquillas a la defensa del Racing.