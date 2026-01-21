Luismi Cruz: «El equipo hizo autocrítica y ahora está con mucha confianza»

Luismi Cruz festejó con ahínco los goles de sus compañeros Yeremay y Mulattieri que sirvieron para que el Deportivo remontase en Almería y rompiese su mala racha de resultados del último mes y medio. Lo hizo, consciente de la importancia de salir del bache cuanto antes. «El equipo hizo autocrítica, que es muy importante. Sabíamos dónde estábamos fallando e intentamos mejorar. Ahora, estamos fuertes, con mucha confianza», reconoció el jugador gaditano en la sala de prensa de Abegondo.

No ha sido un tramo de liga sencillo para un Dépor tuvo que pararse a detectar los problemas y «decirse las cosas». «Analizamos que teníamos que volver a ser fuertes defensivamente», explicó Luismi, que resaltó la unidad del grupo para salir de mal momento de resultados.

Esa fortaleza sirvió para no bajar los brazos en Almería pese a llegar al descanso por detrás en el marcador. «Sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien, el resultado no reflejaba lo que se estaba viendo en el campo», defendió el futbolista blanquiazul. La confianza con la que salieron en la segunda parte, en la que no sintieron ansiedad y mantuvieron la calma a la espera de que cayesen los goles, fue clave. «Demostramos que fuimos superiores», añadió.

Fortaleza en Riazor

Superado un bache del que, cree Luismi, el equipo sale reforzado, toca mirar al siguiente desafío: la visita del Racing de Santander a Riazor este domingo (21.00 horas). «Es un partido muy importante. Viene el líder, que está haciendo las cosas muy bien, pero creo que no es definitivo. Quedan 20 jornadas y tenemos que sacar los tres puntos en nuestro campo», apremió.

Para pelear por el ascenso a Primera, el gaditano es consciente de que el equipo necesita fortalecerse en Riazor, donde ha sumado 16 puntos, por los 21 que ha conseguido como visitante. «Para estar arriba tenemos que hacernos fuertes en casa. Eso tiene que empezar este domingo», aseguró.

Pide, para ello, el apoyo de una afición de la que no duda. «Siempre es bonito que haya ambiente y la gente esté metida. Ya lo demostraron contra el Atlético. Lo notamos desde el campo, son un factor muy importante para nosotros», indicó Luismi Cruz.

Noticias relacionadas

Consciente de la combinación que ha formado con Altimira en la derecha y contento por ver a Mulattieri romper su mala racha de cara a portería, el gaditano se pone, también, deberes en el aspecto goleador tras acumular cuatro meses sin anotar. «Esperemos que quede poco», concluyó.