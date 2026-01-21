Nace este jueves la peña deportivista Acrunia en Vioño

El Deportivo sigue sumando peñas a su gran familia y, desde este jueves, contará con una nueva. La peña deportivista Acrunia nace este jueves por la tarde (19.30 horas) en la cervecería homónima en la calle Enciclopedia Francesa, en Vioño.

El acto contará con la presencia de los futbolistas Samuele Mulattieri y Arnau Comas en representación del primer equipo masculino y de Marina Artero y Samara, en representación del Dépor Abanca. Los jugadores se harán fotos y firmarán autógrafos a los asistentes en una nueva jornada de comunión y fraternidad entre el club y su afición.