Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: última hora del accidente ferroviario en AdamuzSirat, nominada a dos OscarsEntrevista a Álvaro FerlloCentro de día de AdacecoEl temporal en Galicia
instagramlinkedin

Fútbol | Deportivo

Actuación sorpresa en Riazor antes do partido ante o Racing: «O Dépor e da Coruña»

A plataforma Aquí Tamén se Fala convoca á afección na porta 4 de Riazor este domingo ás 19.30 horas

Promoción da actuación sorpresa antes do Dépor-Racing.

Promoción da actuación sorpresa antes do Dépor-Racing. / LOC

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

O partido entre o Deportivo e o Racing de Santander será unha festa nas bancadas, no campo e, incluso, no descanso coa actuación musical de Tinho. Tamén haberá motivos de celebración e reivindicación antes do encontro nos arredores de Riazor. A plataforma Aquí Tamén se Fala convoca á afección na porta catro do estadio este domingo ás 19.30 horas para ofrecer unha actuación sorpresa «cunha das bandas de maior suceso da escena galega».

O proxecto iniciado polos alumnos do instituto Rafael Dieste busca elevar o clamor popular e instar a o clube a adoptar o topónimo oficial A Coruña, en galego, na súa denominación e no escudo. Os escolares repartirán máis de 10.000 adhesivos da súa campaña para chegar á afección branquiazul coa súa iniciativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents