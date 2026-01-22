Fútbol | Deportivo
Actuación sorpresa en Riazor antes do partido ante o Racing: «O Dépor e da Coruña»
A plataforma Aquí Tamén se Fala convoca á afección na porta 4 de Riazor este domingo ás 19.30 horas
O partido entre o Deportivo e o Racing de Santander será unha festa nas bancadas, no campo e, incluso, no descanso coa actuación musical de Tinho. Tamén haberá motivos de celebración e reivindicación antes do encontro nos arredores de Riazor. A plataforma Aquí Tamén se Fala convoca á afección na porta catro do estadio este domingo ás 19.30 horas para ofrecer unha actuación sorpresa «cunha das bandas de maior suceso da escena galega».
O proxecto iniciado polos alumnos do instituto Rafael Dieste busca elevar o clamor popular e instar a o clube a adoptar o topónimo oficial A Coruña, en galego, na súa denominación e no escudo. Os escolares repartirán máis de 10.000 adhesivos da súa campaña para chegar á afección branquiazul coa súa iniciativa.
