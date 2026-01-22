Álvaro Ferllo: "A Germán Parreño no le habrá hecho ninguna gracia dejar de jugar, pero es respetuoso y maduro, un líder"

Lleva 20 días en A Coruña. ¿Cómo ha asimilado este tiempo y los cambios?

Se me ha pasado todo rápido porque estoy muy feliz. Y cuando uno se siente como en casa y todo funciona mejor incluso de lo que imaginas... Es como si hubiese llegado ayer de lo muy rápido que ha pasado todo los días. Es que cuando lo disfrutas y ha sido maravilloso. No tengo ninguna pega, todo súper positivo.

La competición tampoco ha concedido tregua con partidos entre semana...

Sí, y yo llegué ya en semana de competición y directo con la mente puesta en competir. Ya el primer partido lo juego, luego la Copa del Rey... Al jugar tantos partidos en tan poquito tiempo, hace que se te pase en un momento. Ahora ya nos vienen partidos semanales, pero súper feliz, como en casa.

¿Se ha acostumbrado ya a esta profesión errante que ha elegido?

Bueno, el otro día aún lo hablaba con mi familia. Creo que es la décima mudanza que hacemos ya. Tengo 27 años, pero me he movido mucho y con mucha ilusión. Cada movimiento que hago siempre es buscando una mejora futbolística y personal y, en este caso, creo que he acertado totalmente. Son nuevos cambios, pero lo importante es que me he adaptado muy rápido. Ya encontré casa, ya tengo la mudanza hecha, gracias a la ayuda de mi madre y de mi padre, ya tengo todo muy bien montado. A pesar de llevar solo veinte días, estoy súper adaptado, viviendo en el centro, con bastante parte de la ciudad conocida, y me estoy moviendo muy bien. Es una ciudad maravillosa.

Después de tanto tiempo y tanto cambio, ¿aún se sorprende? ¿ha sido el Dépor capaz de viese algo nuevo?

Pues sí, porque si digo la verdad, no había estado en un club tan organizado como está ahora mismo el Deportivo. Son pequeños detalles a la hora de entrar a la ciudad deportiva, de cómo está confeccionado el club en cuanto a estatus deportivo, ciertas peculiaridades que tiene el estadio y la ciudad. Me he llevado una gran sorpresa y, aunque tengo una experiencia larga y he estado en varios clubes, la estructuración y la organización que tiene el Deportivo hasta ahora no la había visto. El proyecto está en manos de una persona muy importante (Escotet) y que ha hecho muy bien las cosas durante su vida para poder tener la trayectoria que él tiene. Lo que está intentando hacer ahora en el club es llevarlo de la misma manera que le ha dado éxito en sus otras empresas. A la vista está de cómo se están haciendo las cosas y nosotros que lo vivimos desde dentro y que estamos en el día a día, cada pequeño detalle que tiene este club es lo que le está haciendo marcar la diferencia y lo que está haciendo que la estabilidad cada vez sea más grande y pueda llegar a la Primera División, que es el objetivo que se ha marcado el presidente.

¿Sueña con ese ascenso?

Yo ya he ascendido de Segunda a Primera y puedo asegurar que es una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. He hablado con otros jugadores que han jugado varios años en Primera, pero un ascenso de Segunda a Primera es uno de los logros más grandes que puede tener un jugador. Porque es la recompensa a una temporada muy larga, la ilusión de toda una ciudad y, obviamente, que sueño con ascender con el Deportivo, porque he venido para eso y porque, después de tres semanas que ya llevo aquí y de lo que estoy viendo, considero que estamos totalmente capacitados para hacerlo.

En verano ya pudo fichar por el Dépor y ahora, por fin, se ha dado. Tuvo tiempo para rumiar cómo sería todo al llegar. ¿Es cómo se lo había construido en su cabeza?

Sí y no. Sí en el sentido de que yo ya tenía una idea de que el Dépor era un club espectacular, un proyectazo, una ciudad deportiva muy buena. Y no, porque una vez llegué, me di cuenta de que era mejor todavía de lo que me habían dicho y de lo que había imaginado. Fue algo impactante, porque vengo de sitios muy buenos y sitios más humildes, y comparando, me parece que lo que ahora mismo tiene montado el Deportivo es fantástico, un proyecto entre manos muy grande, con una ciudad deportiva nueva encima que se va a hacer y que estará, si todo va bien, terminada en los próximos dos años. Ya la que tenemos ahora es espectacular, el estadio me encanta. Y luego la organización dentro del club, es muy ordenada y espectacular. Desde el verano hasta ahora fui hablando con bastante gente, gente que había jugado en el club, gente que trabaja en el mundo del fútbol y que tenía buenas referencias de este club, y me habían hablado cosas muy buenas, pero al llegar, superaron la realidad.

¿Ya se ha dado cuenta de que el Dépor es muchas veces el que lleva el pulso de la ciudad, sus estados de ánimo?

Sí, a mí eso me gusta mucho. Vengo de otro sitio en el que en una misma ciudad hay dos clubes importantes (Sevilla y Betis) y, en este caso, es diferente. En A Coruña todo el mundo es del Deportivo y me gusta, no da pie a que haya distinciones entre la gente, que también es respetable y bonito, pero considero que en una ciudad como A Coruña que todo el mundo sea deportivista y todos quieran el bien del Deportivo me parece fantástico porque así entre todos podemos aunarnos y conseguir el gran objetivo que tenemos marcado. Voy por la calle y la gente es muy respetuosa, notas que te reconocen, te piden fotos. Todo son muestras de afecto y cariño. Para el club es muy importante que una ciudad como A Coruña, tan importante a nivel nacional, le ofrezca todo su apoyo, eso le engrandece más todavía.

Por su trayectoria, la figura de Antonio Hidalgo habrá sido clave en su fichaje.

Sí, tuvimos una llamada en verano, y me estuvo explicando un poquito, desde que él había llegado, cómo veía al Deportivo, cómo me podía adaptar yo también al grupo. Me explicó, y ahora que he venido tiene razón, que tanto el club como yo estamos en el mismo momento de crecimiento para llegar a la élite del fútbol y establecernos ahí. Tuvimos una conversación bastante profunda, diferenciamos un poco las cosas que hay aquí con las que hay en Sevilla, porque él ha entrenado al filial, y me podía comparar un poco esa exigencia, las manera de vivir, los hábitos... La charla que tuve con él me gustó mucho. Lo que pasa es que, por circunstancias, no se pudo dar que viniese en verano, y ahora en invierno, cuando surgió la oportunidad, ya es verdad que no hablé con él, porque ya lo habíamos hecho en verano, y porque entendía que él seguía teniendo ganas de que viniese aquí. Yo estoy agradecidísimo porque ya hicimos cosas importantes en Huesca y ahora he venido para poder hacerlas aquí.

Álvaro Ferllo / Casteleiro / CASTELEIRO

¿Puede desarrollar un poco esa idea de que el Dépor y usted se encuentran en el mismo punto vital y deportivo? ¿Usted también le ve así?

Sí, totalmente, porque considero que el Dépor ahora mismo está en un momento de auge, ahora mismo está haciendo un año muy bueno en Segunda División, se ha establecido entre los primeros con la ambición de subir a Primera y establecerse entre los equipos importantes. Yo, como jugador, tengo esa meta también. Es verdad que ya he jugado varios partidos en Primera, pero hasta ahora me ha costado mantenerme en esa categoría de manera regular, y considero que, estando aquí en un proyecto tan importante, con el objetivo de subir Primera y permanecer, que estamos en dos momentos iguales. Aparte de la juventud, la experiencia de haber jugado ya varios partidos hace que esté en el mejor momento de mi carrera deportiva para ayudar al Dépor para ascender y a mantenernos.

¿Cómo y cuándo se entera de que va a jugar ese primer partido ante el Cádiz nada más llegar a A Coruña?

Me entero cuando da la alineación y, sinceramente, no me pilló por sorpresa, pero no por nada, sino porque al final los futbolistas tenemos que estar preparados para jugar cada partido, y más con Antonio (Hidalgo), que es un entrenador que da la alineación dos horas antes del partido y que no suele dejar muchas pistas en el once durante la semana; entonces en cualquier momento puede haber cambios tanto en la portería como en otras posiciones. Yo, como lo conozco de Huesca y sé cómo actúa, sabía que en cualquier momento podía jugar. Me dio la titularidad desde que llegué y ya llevo tres partidos con el equipo. Cada vez me estoy encontrando más cómodo porque llevaba tiempo de inactividad, pero he conectado muy bien con el grupo. No hemos conseguido mantener la portería a cero y es una cosa que tenemos ahí pendiente, pero de los tres partidos de liga, no se ha perdido ninguno, sobre todo un empate en Las Palmas importante, esa victoria en Almería y la pena del Cádiz en casa. Ahora tenemos un partido muy interesante el domingo... Me enteré antes del partido del Cádiz e igual que este fin de semana no sé si jugaré o no jugaré, porque la alineación la da dos horas antes del partido.

Ya es una apuesta en sí haberle fichado, pero darle la titularidad desde el primer día...

Sí, por parte de Antonio (Hidalgo), también por parte de (Fernando) Soriano e incluso de la presidencia. Entre todos me transmitieron la ilusión que tenían de que yo viniese aquí y yo obviamente, entre otras posibilidades que tenía, no dudé en venir aquí,. Soriano lo puede confirmar: en cuanto hubo el interés otra vez aquí en invierno, no dudé ni un instante en darles el sí para poder venir aquí e incorporarme lo antes posible. Era la posibilidad más ilusionante e interesante.

¿Le quedó alguna pena o rabia de no haber podido firmar ya en el verano?

Sinceramente sí, porque consideraba que el momento que estoy viviendo ahora lo podía haber vivido desde el principio de temporada. Pero soy una persona muy realista y si las cosas no se dan, son por algo. Me quedé en Sevilla luchando por poder ganarme el puesto, aunque es verdad que allí me cortaron mucho las alas y no me dejaron competir con el resto de mis compañeros. Son también situaciones de mucho aprendizaje y ahora ya que estoy aquí, eso ya es pasado y me centro en el presente.

En esa época oscura que vivió en Sevilla, ¿llegó a dar de usted mismo o de sus condiciones?

Yo en ningún momento, porque soy un tío con mucha personalidad. Independientemente de que juegue o no, me mantengo siempre estable, no soy una persona cambiante, que por tener más o menos éxito en lo deportivo, cambia en lo personal. Mi vida personal, gracias a Dios, es muy estable y muy buena. Estos meses, obviamente, en lo deportivo, sabiendo que no cuentas para la dirección deportiva y que no vas convocado los fines de semana, al principio fueron duros de asimilar, pero hay un momento en el ya te haces y tienes que convivir con ello. Lo que yo hacía era entrenar cada día para mejorar, para ayudar a que mis compañeros llegaran bien al fin de semana. De hecho, cuando me fui del club, así recibí el cariño de todos mis compañeros. Trabajaba cada día con la convicción y la ilusión de que ese mal momento acabaría terminando y llegaría una situación mejor. Ha sido así y por eso cuando llegué (al Dépor), estaba preparado, porque todos estos meses de atrás no he jugado, pero sí que me he estado preparando para cuando volviese a estar en el verde, hacerlo lo mejor posible.

¿Crees que esa estabilidad o esa autoestima son imprescindibles para los malos momentos y más en una posición tan expuesta como es la de portero?

Sí, claro, cuando a veces hago charlas con niños pequeños que quieren ser porteros, siempre les digo lo mismo, que donde más se tienen que cuidar es mentalmente. Obviamente, luego tienes que tener cualidades y habilidades muy específicas para poder ser portero, pero si mentalmente no eres un tío fuerte, no puedes jugar en la portería, es imposible. Es la posición del campo en la que tienes más presión y el error más te perjudica. Además, solo juega uno nada, no es como los jugadores que pueden entrar un ratito en el partido. Entonces, en los momentos en los que el portero no juega, son como solo nosotros sabemos que son, solo nosotros sabemos cómo afrontarlos. Hay que estar preparados porque en la trayectoria deportiva de un portero, quitándolos los top, es imposible jugarlo todo durante los 15 o 20 años que dura una carrera. Entonces, cuando hay situaciones de no jugar, hay que asimilarlo, ayudar al compañero que juega y pelear por volver a jugar y volver a ser titular.

Álvaro Ferllo / Casteleiro

Todo el mundo ha elogiado la actitud de Germán Parreño cuando le relevó en la portería. Es ley de vida, pero ¿se pone en parte también en su piel?

Claro, entiendo que, en este caso a Germán, que era el que estaba jugando, no le habrá hecho gracia dejar de jugar, como un tío competitivo que es. Lo veo un tío muy respetuoso, muy maduro y un líder dentro del vestuario. Lo que está haciendo ahora es apoyarme, apretar, querer volver a jugar, como es obvio, y esperar su momento. He llegado aquí al Deportivo y lo que he recibido es mucho respeto por parte de Germán (Parreño), de Eric (Puerto) y de Daniel (Bachmann). Hay un muy buen ambiente en la portería, que siempre es el puesto más complicado para que lo haya. A mí me gusta recibir lo que doy y yo cuando no juego, soy un portero que intento, dentro de lo que cabe, darle afecto al portero que está jugando, apretarle para que él suba el nivel y dé lo mejor que tenga al equipo. Siempre tratarlo con respeto, nunca intentar hacer nada para perjudicarle, a mí me gusta recibir eso.

¿Pesó la inactividad en ese primer partido ante el Cádiz? Hay una salida al principio del partido...

Sí, es verdad, es que ese partido es un poco peculiar. Ya lo he hablado con bastante gente, es que tardo 12 o 13 minutos en tocar mi primer balón. Y cuando llevas tanto tiempo de inactividad y juegas tu primer partido, lo que quieres es, si puede ser, en los primeros minutos tocar varios para encontrar sensaciones y entrar dentro del partido lo antes posible. Y, en ese caso, éramos muy dominantes del juego, el Cádiz estaba replegado y apenas pude participar. Y la tercera o cuarta jugada que hago es ese balón filtrado, que es lo que más pierdes cuando dejas de jugar, y obviamente no hice una buena salida. Pero eso te lo van dando los minutos y las acciones, y cada vez me voy encontrando mejor. Recibí dos disparos que fueron dos goles, aunque creo que poquito podía hacer. Fue una pena, sobre todo porque no nos llevamos el partido, pero acabé personalmente en parte feliz por volver a jugar, por volver a sentirme futbolista, también con la decepción de haber encajado y de no haber ganado.

Esa fue la cruz y la cara, ese penalti parado al Las Palmas. ¿Cómo vivió esa jugada y ese partido?

Es una parada muy importante, primero por ser un penalti, que es el momento más complicado para un portero, por el ejecutor que era, un jugador como Jonathan Viera, por el momento del partido también. Me dio mucha confianza. Y a raíz de ahí me ayudó para crecer durante el partido y pude acabar con alguna parada más. Es verdad que no se ganó, pero considero que se sumó un punto importante contra un rival directo. Era también demostrar el nivel que tengo y para qué he venido aquí, a ayudar al equipo, a parar lo máximo posible. Y este tipo de acciones, además, son las que me gustan a mí, por mis características, y porque los penaltis los tengo muy bien estudiados cada fin de semana, me gusta desafiar a los lanzadores y salir vencedor.

Es una pena máxima arriba, potente y luego hay que atender a un rechace... No fue un penalti cualquiera.

Sí, durante mi carrera deportiva he parado más penaltis aparte de ese, pero considero que, de largo, es el mejor penalti que he parado en mi carrera deportiva. Por la manera de pararlo, a mano cambiada, a la escuadra, teniendo que dar un gran impulso con mi pierna derecha. Y luego también por un detalle que la gente no le da tanta importancia y que es el levantarme rápido para la segunda acción, estar bien estable de pie y poder incluso blocar el segundo balón. Entonces considero que es una acción de mucho mérito y que me da mucha confianza y ayuda al equipo, a la gente y a mi propia afición; que vean el nivel que puedo dar con ese tipo de acciones.

Son jugadas puntuales, pero que también le ayudan con la química de vestuario a un recién llegado, ¿no?

Sí, claro. Soy una persona muy fácil de encajar en los sitios, pero es verdad que cuando llegas a un lugar nuevo, la gente está muy expectante y espera de ti grandes cosas, y es una parada que me ayuda a que los compañeros puedan confiar en mí, que sepan que tienen detrás a un portero que da seguridad y que puede dar puntos. Y si juego este fin de semana, ante un rival delante exigente con grandes delanteros que llevan muchos goles, pues ojalá que tenga el menor trabajo posible, porque será buena señal para el equipo, pero con muchas ganas de poder parar todo lo que me venga.

A raíz de esa pena máxima, ¿notó más cariño, más feedback por la calle en los días siguientes?

Sí, también porque tuvo mucha repercusión social y mediática, en redes sociales salió en muchos lados. La gente es futbolera y eso lo ve y aquí en A Coruña todo el mundo ve a su Deportivo. Sí que noté que esa semana un poquito más la gente ya se fue acercando a mí, dándome la enhorabuena por esa parada. Incluso, en las propias redes sociales mías personales, noté que el impacto que había tenido había sido grande.

En una de las primeras respuestas hablaba de que aún no había disfrutado de una portería. ¿Es algo que inquieta u obsesiona al vestuario?

No nos obsesiona pero sí que nos preocupa, positivamente hablando, en el sentido de que el equipo lleva varios partidos sin mantener la portería a cero en liga. Y es algo que en Segunda es vital si quieres conseguir los objetivos y las victorias. Independientemente del caudal ofensivo que tenemos y del potencial que tienen nuestros jugadores de arriba, si nos meten todos los días, no vamos a estar todos los días muy finos de cara a gol o vamos a meter dos, tres, cuatro goles. Hay veces que en esta liga tienes que ganar por la mínima y para eso tienes que dejar tu portería a cero. Hemos hablado en el vestuario con el míster de intentar corregir o matizar pequeños detalles, que es lo que nos está costando y lo que está haciendo que encajemos gol. Y considero que este fin de semana (ante el Racing de Santander) es la mejor oportunidad posible que tenemos para dejar la portería a cero, porque nos viene el rival, si no me equivoco, con más goles a favor de toda la liga. Con jugadores muy determinantes y con mucho impacto en la liga. Dejar la portería a cero contra el Racing sería un sinónimo de buen hacer y nos daría mucha confianza para seguir con ese dinámica para el resto de partidos.

Álvaro Ferllo / Casteleiro

Cuando llegó al Dépor, el equipo se encontraba en una crisis con tres derrotas seguidas, a las que luego sumó dos empates más. ¿Se notaba ese mal momento en el ambiente? ¿Hablaron?

Es que yo cuando llegué fue después de la semana de vacaciones y eso le sirvió a la gente para despejarse y liberar la cabeza. Por lo que he escuchado, antes de las vacaciones, después de esas tres derrotas se habló, se tuvieron charlas internas para volver a poner las bases y poder volver a ganar. Cuando yo llegué, vi a la gente muy liberada de cabeza, cada uno viniendo de sus casas tras disfrutar con sus familias. Y también llegó aire fresco con Altimira, conmigo, con mucha ilusión y ganas de aportar al grupo. Considero que tuvimos un impacto importante dentro del equipo. Los dos entramos de titular en el once y muchas veces consigues transmitir esa energía nueva, positiva, que al grupo le viene muy bien. Veo al equipo muy bien, cortamos la racha en Almería y el grupo está súper convencido de que podemos ganar cualquier partido, de que somos de los mejores equipos de la categoría porque así lo estamos demostrando. Con los pies en el suelo porque quedan muchas jornadas, prácticamente la mitad de la temporada, pero estamos convencidos de que podemos hacer grandes cosas.

En la zona de ataque, ¿le ha sorprendido algún jugador?

Yeremay es seguramente el más mediático del equipo, en los entrenamientos ya puedes ver la calidad que tiene, lo complicado que es quitarle el balón, el dribbling que tiene, lo rápido que es. Para ser pequeñito no va mal de cabeza. Es muy completo y el partido del otro día en Almería le viene muy bien para volver a coger esa confianza que quizás había perdido en los últimos partidos Es un jugador con mucha personalidad, también muy cercano. Los delanteros que tenemos son muy interesantes, tanto Stoichkov o Zaka como Mula o el propio Bill, cada uno con sus características. Me he quedado muchos días con Zaka haciendo finalizaciones y me ha impactado la buena finalización que tiene, es un jugador con mucha calidad. Mella es también un jugador con mucho dribbling, mucha personalidad, no le quema el balón. Si me pusiera a hablar de todos los compañeros... Considero que tenemos los mejores jugadores de la categoría en este equipo, y lo que tienen que hacer es seguir marcando goles como están haciendo, que esos registros sigan aumentando y que nos consigan dar muchos goles y alegrías. Y los que defendemos la parte de atrás ya nos preocuparemos de dejar la partida a cero.

Esa grandeza que siente en el Dépor también conlleva una responsabilidad que puede desembocar en ansiedad. ¿Cómo lleva esa cara b, esos entornos?

Por mi parte lo llevo bien y lo sé llevar muy bien porque he estado en clubes con mucha presión, incluso con otros objetivos. Cuando tienes una ciudad entera detrás no es fácil de llevar y es verdad que hay jugadores jóvenes dentro del equipo que seguramente estén experimentando cosas nuevas para ellos, pero lo tenemos que sentir como algo natural. Hemos despertado la ilusión de una ciudad entera. La gente vuelve a estar a muerte con su Deportivo, quiere que juegue en Primera División. Es normal que nos vayan a apretar. Cuando a la gente le das, hay un momento en que esa exigencia es alta y es lo que te demandan cada fin de semana y cada partido. Por nuestra parte la gente que esté tranquila porque el equipo lo sabe llevar bien. Lo hemos demostrado en estas veinte y tantas jornadas que llevamos porque hemos estado prácticamente en todas en el play off, cuando eso no es fácil de hacer en Segunda. Estamos muy convencidos de que podemos estar ahí toda la temporada y al final acabar entre los 6 primeros y en ese play off, ascender. El equipo lo tiene muy claro. Estamos en el ecuador de la temporada y cada vez se van determinando más los puestos en los que va a estar cada equipo. Obviamente nosotros no podemos asegurar que vamos a ascender, porque eso no lo puede hacer nadie, pero que es el objetivo marcado por todos y que estamos en la dirección correcta, estoy convencido.