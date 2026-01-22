Fútbol | Segunda división
El Leganés ficha al betanceiro Dani Rodríguez
El centrocampista de 37 años firma con el conjunto pepinero tras poner fin a su etapa de siete años en el Mallorca | Visitará Riazor en mayo
No pudo producirse el reencuentro entre Dani Rodríguez y el Deportivo en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Mallorca. El jugador betanceiro se quedó fuera de la lista en medio de un final accidentado de su etapa en el conjunto balear, del que se desligó hace apenas unas semanas. No obstante, no ha perdido su oportunidad de pisar Riazor esta temporada. Podrá hacerlo en el mes de mayo, enfundado en la camiseta del Leganés, su nuevo equipo.
El conjunto pepinero confirmó la llegada del centrocampista de 37 años en este mercado invernal. Firma hasta el final de esta temporada tras pasar los últimos siete años en el Mallorca. Refuerza, así, la medular de un Leganés que quiere salir de la lucha por evitar el descenso a Primera RFEF a pesar de ser uno de los equipos que cayó el curso pasado de la máxima categoría a Segunda.
Formado en las categorías inferiores en Abegondo, se labró un nombre en Segunda B, en las filas del Conquense, Racing de Ferrol, Racing de Santander y Albacete. Con los manchegos se estrenó en Segunda, antes de fichar por el Mallorca en el verano de 2018. Siete años en Palma le consagraron como uno de los capitanes y referentes del proyecto.
Sin embargo, el final fue abrupto. Un intercambio de comunicados con el club, en el que cuestionó la decisión de su entrenador, Jagoba Arrasate, de dar preferencia al joven Jan Virgili por encima de él para salir en la segunda parte contra el Real Madrid en septiembre motivó una crisis que no tuvo solución. Las dos partes acordaron la rescisión del contrato en diciembre.
Sigue los pasos de Lucas
Dani Rodríguez no es el único deportivista que ha pasado en las últimas semanas por el conjunto de Butarque. Lucas Pérez estuvo entrenando a prueba con el equipo madrileño desde el 28 de diciembre. Sin embargo, no acabó fructificando en un contrato para el delantero, que está sin equipo desde que terminó el curso pasado en el PSV.
El betanceiro, por su parte, sí tendrá la opción de jugar en Segunda de medirse al Dépor. Será en el fin de semana del domingo 3 mayo, en la visita del Leganés a Riazor en la jornada 28. La última vez que se midió al conjunto blanquiazul, fue en aquel ascenso frustrado contra el Mallorca.
