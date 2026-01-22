Mario Soriano, nominado a mejor jugador de enero en Segunda

Mario Soriano se ha convertido en un comodín para Antonio Hidalgo en el centro del campo del Deportivo y, aunque en las últimas semanas ha bajado de la mediapunta a una posición más próxima al doble pivote, su rendimiento no ha bajado en ningún momento. Tanto, que el madrileño es uno de los tres nominados de LaLiga al mejor jugador de Segunda división en el mes de enero.

Dos asistencias, la primera para el gol de Mella ante el Cádiz y la segunda, para el 11 de Yeremay en Almería, coronan las actuaciones del mediocampista madrileño en lo que va de 2026. Hidalgo le entregó las llaves de la medular y Soriano ha respondido con creces. Su capacidad de organizar el juego le ha servido para ser uno de los puntales del triunfo del pasado fin de semana.

Su aportación no ha pasado desapercibida en toda la competición. Compite por el galardón con Calatrava, del Castellón, y Chupe, delantero del Málaga.

Once de la semana

Además del premio al jugador del mes, el Deportivo presume de contar con dos de sus hombres en el once de la jornada 22 de Segunda. El propio Mario Soriano, como director de la orquesta blanquiazul, y Yeremay, el catalizador de los tantos que sirvieron para remontar en Almería, se han ganado sus huecos en la mejor alineación del pasado fin de semana.

Noticias relacionadas

Esta es la alineación completa: Guilherme Fernandes (Valladolid); Brignani (Castellón), David Torres (Valladolid), Pablo Vázquez (Sporting), Jorge Salinas (Racing); Manu Fuster (Las Palmas), Soriano (Dépor), Iñigo Vicente (Racing); Larrubia (Málaga), Fer Niño (Burgos) y Yeremay (Dépor).