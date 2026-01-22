Fútbol | Deportivo
Mulattieri: «Marcar está bien, pero lo importante es que el equipo alcance los objetivos»
«Para un jugador está bien jugar siempre, pero es el míster quien decide todo», reflexiona
Trabajo, esfuerzo y unidad del equipo. Esas son las máximas de un Samuele Mulattieri que, aunque rompió su racha de cuatro meses sin ver portería, desde su debut con el Deportivo, no pierde el norte. «Está bien marcar, pero lo importante es que todo el equipo juegue junto para alcanzar los objetivos», remarcó en la sala de prensa de Abegondo. El italiano reconoce que el gol es «una cosa buena» para un delantero, pero no es la única responsabilidad que le pone Antonio Hidalgo.
En menos de medio año en A Coruña, en su primera experiencia lejos del fútbol italiano, Mulattieri dice sentirse contento y a gusto. «Me encuentro bien. Entreno siempre fuerte. Intento jugar para el equipo y luchar para alcanzar nuestros objetivos», reconoció.
Inició el camino como ariete titular, perdió el puesto ante su competencia e, incluso, llegó a quedarse por detrás de Bil Nsongo en algún encuentro. Sin embargo, el ariete de La Spezia no decayó. «Para un jugador está bien jugar siempre, pero es el míster quien decide todo. Lo que puedo hacer es entrenar siempre bien y, después, si tengo la ocasión de jugar, intentar hacer lo mejor que pueda», reflexionó el italiano.
En esa competencia, cree que le puede ayudar su versatilidad como referencia única en la delantera o como socio de lujo para sus acompañantes. «Somos un equipo con jugadores muy fuertes. Me siento bien solo, pero también con Zaka, Stoichkov y los otros compañeros», expuso el atacante transalpino.
Mulattieri mira, ya, al duelo de este domingo (21.00 horas) contra el Racing de Santander en Riazor. «Es un equipo muy fuerte, que juega muy bien con la pelota», destaca sobre los cántabros.
