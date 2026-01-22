Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Deportivo

La peña deportivista Acrunia da sus primeros pasos en Vioño

Mulattieri, Comas, Samara y Marina acudieron a la inauguración

Inaugurada la peña deportivista Acrunia en Vioño

Inaugurada la peña deportivista Acrunia en Vioño / Iago López

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Deportivo cuenta desde este jueves con una nueva peña de aficionados en Vioño. La peña deportivista Acrunia vio la luz en un evento que se llevó a cabo en la cervecería homónima del barrio coruñés, en la calle Enciclopedia Francesa.

Samuele Mulattieri y Arnau Comas, en representación del primer equipo masculino, y Samara y Marina Artero, por parte del Dépor Abanca, acudieron a una fiesta en la que no faltó el buen ambiente de comunión entre jugadores y aficionados blanquiazules. Firmaron fotos y se sacaron fotos con los nuevos peñistas.

