La peña deportivista Acrunia da sus primeros pasos en Vioño

El Deportivo cuenta desde este jueves con una nueva peña de aficionados en Vioño. La peña deportivista Acrunia vio la luz en un evento que se llevó a cabo en la cervecería homónima del barrio coruñés, en la calle Enciclopedia Francesa.

Samuele Mulattieri y Arnau Comas, en representación del primer equipo masculino, y Samara y Marina Artero, por parte del Dépor Abanca, acudieron a una fiesta en la que no faltó el buen ambiente de comunión entre jugadores y aficionados blanquiazules. Firmaron fotos y se sacaron fotos con los nuevos peñistas.