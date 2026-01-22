Yeremay y Andrés Martín, la pólvora desde la segunda línea

Yeremay y Andrés Martín. Los artilleros de excepción del Dépor y el Racing miden sus caminos este domingo en Riazor consagrados, un curso más, como los referentes goleadores de sus escuadras, a pesar de no llevar el dorsal 9 ni ocupar la punta del ataque en las alineaciones.

Los dos compartieron el curso pasado el honor de ser los centrocampistas más goleadores de la categoría. 16 tantos firmó el del Racing por 15 que anotó el canario del Dépor. Solo Luis Suárez y Panichelli, ambos delanteros que ya han volado a equipos que juegan competiciones europeas, superaron los números de dos extremos, que reafirmaron su voracidad de cara a portería.

Lejos de ser flor de un día, ambos siguen al pie del cañón. Andrés, consagrado como uno de los mejores futbolistas de la categoría, acumula diez goles este curso. Son los mismos que suma Villalibre, su ariete de referencia, pero el extremo acumula cuatro asistencias.

Yeremay, incluso sin calcar el rendimiento de la temporada pasada, tiene cifras incontestables de cara a gol. Ocho tantos y siete asistencias, empatado también con Eddahchouri en el primer apartado, pero con más pases de gol. Dos joyas que aspiran a liderar a sus equipos a Primera.