Deportivo-Racing de Santander, el partido que propició el adiós de Imanol Idiakez

Los Deportivo-Racing de Santander de los últimos tiempos han marcado puntos de inflexión o, al menos, han propiciado decisiones de calado. El deportivismo no puede olvidar aquel duelo del 16 de febrero de 2022, posterior al supuesto brote de COVID de los cántabros, que confirmó un cambio de guardia en la cabeza de Primera RFEF. Hay otro precedente más reciente, el último, que acabó propiciando hace un año y medio la destitución de Imanol Idiakez tras una derrota por 1-2.

El Dépor acababa la jornada con diez puntos en doce jornadas y el club coruñés, aunque el técnico esperaba que al menos le diesen la posibilidad de defender su puesto de trabajo en Cartagena, se reunió de urgencia ese mismo día y, al siguiente, se le comunicó el despido en Abegondo. El entrenador del ascenso dejaba el cargo. La entidad pretendía detener la deriva deportiva y el entrenador veía al equipo despegando y creía que su etapa en A Coruña tenía fecha de caducidad por la falta de sintonía con dirigentes de la entidad. Gilsanz se hizo cargo del equipo, después de que la entidad sopesase varias alternativas externas, y salvó al Dépor a falta de cuatro jornadas, sin Lucas, merced a una gran segunda vuelta. Acabó saliendo. Idiakez, meses después, se hizo cargo del AEK Larnaca, al que tiene en octavos de Conference League y con el que pelea por todo en Chipre.