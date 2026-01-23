Así encara el Deportivo el final del mercado de fichajes: una obsesión y varias salidas pendientes

El Deportivo fue el equipo más madrugador de este mercado de enero cerrando dos fichajes en diciembre (Álvaro Ferllo y Adrià Altimira) y se ha tomado un impás de tres semanas para darle el último toque a su plantilla en la semana final de este periodo de pases. Estaba, en parte, dentro de la hoja de ruta para doblegar voluntades y macerar operaciones. Ahora solo queda concretar una obsesión y acelerar varias salidas en una plantilla que empieza a sobrecargarse.

Riki

La gran pretensión para cerrar el capítulo de entradas es Riki. El asturiano ya ha firmado con el Dépor a partir del 1 de julio y el club coruñés quiere cerrarlo ya. El pivote del Albacete fue baja por unas molestias ante el Cádiz y ha insistido a su club para que escuche a la entidad blanquiazul y le deja irse ya con un acuerdo entre ambas partes. En el Dépor se mantiene el optimismo, aunque el conjunto manchego se sigue resistiendo. Su potencial sustituto, Cedeño, se ha lesionado y los del Carlos Belmonte sigue en el mercado. Hay muchas piezas aún por cuadrar y pocos días días para que acabe viendo la luz una operación que lleva tres periodo de pases enquistada.

Rubén López

El último en salir a la palestra como posible salida es Rubén López. Ya en Almería, Hidalgo lo dejó fuera de la lista, con Noé Carrillo por delante. Las decisiones van muchas veces por delante de las palabras y luego de los hechos. Hidalgo fue muy claro: "Es un gran profesional, pero tiene juventud y lo que necesita son minutos. He hablado con él y veremos qué sucede de aquí al final del mercado". El pivote de Silleda está en el mercado y la salida natural es a un equipo de Primera RFEF, aunque la primer opción sería encontrar un Segunda, tras su temporada pasada en el Barcelona B. Desde el Dépor ven importante asegurar la cuota de protagonismo, más allá de la categoría.

Rubén López remata a porta para lograr o 0-2. / | | FERNANDO FERNÁNDEZ

Cristian Herrera

El canario permaneció por sorpresa en la plantilla de esta temporada tras renovar por partidos jugados. Ha tenido protagonismo en Copa y escaso en Liga. Le quedan seis meses de contrato y ambas partes están abiertos al escenario de un salida. Él para asegurar un contrato más allá del 30 de junio y ganar en estabilidad y minutos y el club para liberar excedente. El Huesca ha sido uno de los equipos que se ha interesado por él de cara a este mercado de contrataciones.

Bachmann

La llegada de Álvaro Ferllo como primera contratación cuando el Dépor ya contaba con tres porteros reveló el verdadero origen de ese movimiento: Daniel Bachmann había solicitado marcharse por motivos personales. El club coruñés, en palabras de Fernando Soriano, advirtió de que a la operación había que encontrarle encaje con su club de origen, el Watford. Han pasado las semanas y el Dépor sigue con cuatro porteros en su plantilla, una situación del todo anómalo, aunque sí es cierto que ha cubierto su objetivo con la contratación de Ferllo: está a salvo ante futuros imprevistos.

La delantera

No como objetivo prioritario, pero el Dépor ha estado atento en este mercado a alternativas en la delantera, ante las vacilaciones del trío Zaka, Mulattieri y Stoichkov. En ese sentido, se interesó por las condiciones de una posible salida de Jon Karrikaburu de la Real Sociedad y de más arietes que podían salir al mercado. No es un movimiento que se considera prioritario y, además, el italiano dio un paso al frente la pasada semana e Hidalgo se declaró este viernes satisfecho con el paso adelante de él y de Eddahchouri. Los últimos días de mercado dictarán, en este sentido, sentencia.

Noticias relacionadas

Karrikaburu / Agencias

Los cedidos y el Fabril

El director de formación del Deportivo, Ismael Arilla, ya apuntaba en los últimos días de 2025 en una entrevista a LA OPINIÓN que valoraban la situación de varios jugadores a préstamo y la posibilidad de cortar esos tratos para que ganasen en protagoismo en nuevos destinos. Movimientos acordeón que condicionarían también los fichajes de un Fabril que solo ha incorporado a Papa Samsou. Pues esos trasvases han empezado a llegar. Martín Ochoa, con contrato hasta 2028, ha dejado el Arenteiro para enrolarse en el Ourense CF junto a Adrián Guerrero. El próximo en hacerlo será Diego Gómez, aunque el ourensano es jugador del primer equipo a todos los efectos. Dejará el Cartagena para sumarse al Pontevedra, junto a Luisao. Rubén Fernández, además, ha sido traspasado al Valencia, jugará en su Juvenil A. Con estos movimientos parece improbable que el filial sume más altas.