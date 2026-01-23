El Fabril, pendiente del temporal, a vaciar el bote ante el Sámano

El Fabril busca una alegría en Abegondo y capear el temporal con goles y buen juego. Este sábado (17.00, Youtube del club) recibe al Sámano, colista de la competición y viejo conocido de la afición blanquiazul. Los cántabros, rivales del Dépor en la Copa del Rey, ocupan la última plaza de la competición y solo han logrado dos triunfos en todo el curso.

El empate en Langreo ha provocado que el filial blanquiazul pierda el liderato de la competición ante el Oviedo Vetusta. No obstante, los pupilos de Manuel Pablo no conocen la derrota desde noviembre, y quieren recuperar esa versión goleadora que le convierte en el equipo que más ha visto portería esta temporada, con 33 tantos a favor.

El técnico canario espera un partido parecido ante un rival que suele jugar «con cinco atrás» y un «bloque bastante bajo». «Hay que intentar tener un ritmo alto de pelota, moverlos, y tener situaciones que no estamos encontrando [en ese tipo de duelos]», indica Manuel Pablo sobre los encuentros que más se le están atascando. Advierte, además, del peligro del Sámano en transición, en especial cuando se puede apoyar en Castillo, un jugador «capaz de recibir, aguantarla y darle continuidad para salir».

Bil Nsongo entrenando con el Fabril / RCD

Bil Nsongo, disponible para el Fabril

Manuel Pablo no podrá contar por lesión con Rodrigue Dipanda, Iker Vidal, Malick, Hugo Torres y Canedo. Además, Noé Carrillo está citado con el primer equipo para el partido del domingo. No obstante, el Fabril recuperará a su máximo goleador: Bil Nsongo, quien volverá al frente del ataque, desplazando a Domínguez a la banda derecha. El de Yaoundé no participa desde el triunfo ante el Real Ávila, contra el que disputó solo unos minutos tras volver de Andorra y haber debutado el día anterior en Segunda División. Suma 10 goles en 16 encuentros.

Pese a la alerta por temporal que ha suspendido la actividad deportiva local en A Coruña y en otros puntos de la comunidad, la Real Federación Española de Fútbol no se ha pronunciado sobre el partido entre el Fabril y el Sámano, aunque el club ha estado pendiente en todo momento de una posible notificación. A las 17.00, en Abegondo, rodará el balón con frío y viento. El filial deberá evitar confianzas para no perder distancia con el Oviedo Vetusta, al que visitarán la próxima jornada.