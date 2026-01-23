Hidalgo: "Yeremay tiene molestias, hace esfuerzos, los jugadores no son robots"

Antonio Hidalgo, antes del partido ante el Racing de Santander, reveló que Yeremay "lleva arrastrando unas molestias desde principio de año" y, aunque el Dépor se mueve con precaución y lo mima, enmarca estos cuidados extra dentro de la normalidad del fútbol profesional: "¿Me preocupa? No, son situaciones que tenemos que controlar, que tenemos que también saber, que al final los jugadores no son robots, pues también a veces tenemos que entender las situaciones, sabiendo que el esfuerzo y el sacrificio que está haciendo Yeremay desde el primer día que yo estoy aquí. En ese sentido, ha habido una evolución muy grande por su parte, convivir también con ese dolor, yo creo que él está preparado para poder sufrir. Cuando eres jugador tienes que sufrir, porque es muy difícil que al primer nivel no tengas ningún tipo de molestia. No es preocupante ni muchísimo menos, pero hay días en los que esas cargas las tenemos que cuidar y sobre todo cuando va avanzando la temporada", razona un jugador que admite que Ximo Navarro ha dado un paso adelante en su recuperación y que no descarta que vuelva esta semana a una convocatoria.

Hidalgo considera que el calendario ha sido "caprichoso" al emparejarle ahora con el Racing, al hacerle vivir a Riazor en enero uno de esos partidos que deciden ascensos. El técnico de Canovelles sabe lo que se van a encontrar. "Ellos tienen una idea muy clara de lo que quieren ser. Es un equipo que tiene tanto volumen ofensivo que hay un momento en el que seguramente te puedas desesperar, es un equipo que compite al límite del reglamento, eso también en nuestra cabeza lo tenemos que tener claro. A partir de ahí, ellos son capaces de irte a buscar, son capaces de replegar en un bloque más bajo, son capaces de transitar. Tienen muchas variantes. Será un partido bonito en el que la implicación tiene que ser máxima por los jugadores que estén dentro del terreno del juego, sobre todo en esos dobles triples esfuerzos que vengo últimamente reclamando. A partir de ahí, también nosotros tenemos mucho volumen, vamos a hacerle daños seguro, que esos pequeños detalles sobre todo nos vengan de nuestro lado. Estamos en casa con nuestra gente, que nos va a empujar. Sabemos que cuando Riazor se pone en ese modo nos va a empujar muchísimo y va a ser complicado para los rivales, y en ese estado queremos estar", apuntaba pidiendo un esfuerzo extra a la grada en un partido incómodo por horario al ser el domingo a las 21.00 horas.

El Dépor quiere ser en las últimas semanas un equipo con pelota, que genere más ocasiones y que sienta más el dominio. Es una evolución a partir de las necesidades, de las carencias y de la presencia de Mario Soriano en otra posición. El técnico explica las razones: "Los entrenadores tenemos la obligación de ir sintiendo al equipo, escuchándolo, a ver qué necesita cada momento y ver qué piezas tiene... Hemos tenido una evolución en diferentes momentos y seguramente en momentos que estábamos estables hemos perdido alguna pieza que nos ha hecho intentar recomponer eso. Todo es un proceso en el que seguramente hay que ir viendo cómo el equipo se va encontrando cómodo. Conceder no me gusta mucho porque en Segunda es vital encajar poco y, a partir de ahí, que ese volumen vaya creciendo, vaya aumentando, que en esos tiempos con balón se hagan más capaces de empujar al rival en campo contrario. Eso también lleva el compromiso".

De manera paralela, valora el cuajo que tuvo el equipo en Almería tras verse al descanso con un marcador adverso: "Es una evidencia que esto va de jugadores y evidentemente los entrenadores estamos para guiar, pero ellos también, en momentos de dificultad, tienen que ver cómo responden. Al descanso del otro día yo notaba un ambiente de tranquilidad dentro del vestuario. No era fácil en la dinámica que veníamos con un marcador en contra de lo que estábamos haciendo. Lo más importante era no volverse loco cuando encajásemos un gol y el equipo tuvo madurez para darle la vuelta".

Mulattieri, Noé y Rubén López

Noé ya está asentado en el primer equipo. El entrenador defiende que las alternativas no pueden llegar "de cara a la galería" y apunta que es un jugador con un gran "potencial", pero que también tiene que "seguir mejorando".

Su irrupción ha afectado a Rubén López, que puede marcharse en este mercado de invierno: "Es un gran profesional, un compañero increíble, un jugador que no para de entrenar, que tiene un sacrificio grande. Tiene juventud y lo que necesita son minutos. He hablado con él y, en esa direción, veremos qué sucede de aquí al final del mercado".

Quien ha ganado peso y protagonismo con su gol en Almería es Mulattieri: "Lo más importante es que yo veo a Samuele liberado. En últimas semanas le estaba costando algo más. Vi a un chico muy receptivo, en una conversación que tuve con él, a lo que le demandábamos en esa posición. Hay veces que ha sido al revés, que el trabajo de Samuel le ha dado la posibilidad de salir a Zaka y de convertir gol. El otro día sucedió al revés. Yo creo que Zaka también hizo un gran partido en cuanto a todo lo que le pedíamos. Veremos la decisión que tomamos, pero estoy contento con esa evolución, con ese paso adelante que han dado ellos dos, en cuanto a lo que le pedíamos, especialmente sin balón, en esa primera línea de presión que, es fundamental para que los equipos no nos puedan hundir tanto".