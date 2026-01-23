José Alberto, en la previa del Deportivo - Racing: "Han intentado caldear el partido por todos los medios"

El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, cree que su equipo tiene que intentar que el Deportivo no sea capaz de hacer transiciones rápidas hacia su portería porque es un gran equipo que cuenta con jugadores de "mucha calidad". "En este partido es muy importante que el Dépor no corra porque tienen jugadores muy buenos como Yeremay, Mario Soriano o Luismi, los cuales pueden ser determinantes. Va a ser clave no dejarles transitar", ha expresado en la rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico del conjunto cántabro considera que el Dépor tiene capacidad para dominar y está en buen momento, por lo que va a ser un encuentro complicado, pero confía en que sus futbolistas hagan un gran partido en Riazor. "Un gran equipo, con grandes jugadores", reconoció, y considera que es "increíble" que pudiesen retener a un futbolista como Yeremay cuando tuvo ofertas "por encima del presupuesto de la mayoría de equipos de Segunda". "Eso habla de la apuesta que tienen esta temporada", añadió.

"Tenemos que intentar ser nosotros. Es un campo precioso, un rival súper exigente y tenemos que tener claro que vamos a ser dominados por momentos y al revés", apuntó. Exige el mismo nivel que ante el Barça y Las Palmas José Alberto afirmó que el Racing tiene que intentar imponer su estilo de juego para conseguir los tres puntos. En este sentido, considera que el equipo ha marcado un rumbo a seguir en sus partidos ante el FC Barcelona (0-2) y Las Palmas (4-1). "Eso es lo que les voy a exigir de aquí a final de temporada porque han demostrado la exigencia que pueden tener. Lo que más me gustó ante Las Palmas fue la manera en la que encajó la victoria la plantilla, con normalidad y tranquilidad. Eso me hace ver que el equipo es más maduro y que aún no hemos conseguido nada", incidió.

José Alberto durante el entrenamiento del Racing / Racing de Santander

La tensión entre el Deportivo y el Racing de Santander

José Alberto se refirió a lo mediático de un partido que ha crecido en cuanto a rivalidad. "[El Dépor] Tendrá que apretar un poco más. Además, he estado pendiente de la prensa visitante y han intentado caldear el partido por todos los medios, lo entiendo. Nosotros tenemos que centrarnos en el fútbol, en el juego, en analizar bien a los rivales, a partir e ahí, ser nosotros", expresa el técnico visitante.

José Alberto cree que el Racing ya no es un equipo de "rock and roll", sino que ahora busca tener más control sobre los partidos. "Somos de los equipos que más posesión tiene y que más juega en campo contrario", recordó. En el capítulo individual, ha informado de que Andrés Martín no ha entrenado por control de cargas y que no tendrá problema en estar en el encuentro, mientras que Arana será baja por arrastrar molestias musculares. "Acumula diferentes lesiones desde pretemporada y necesitamos que esté al cien por cien porque sabemos que si lo está es un jugador muy determinante para nosotros, como lo ha demostrado en el tiempo que está aquí. Tiene que llegar bien al tramo final", dijo. Por último, ha visto bien al nuevo guardameta verdiblanco, el sueco Simon Eriksson: "Aunque sea un portero que viene de otra liga y no habla castellano, ha entrenado bien en todas las sesiones y ha tenido ritmo. Mañana decidiremos si es de la partida", concluyó.