Martín Ochoa cambia el Arenteiro por el Ourense CF

Gran parte de los movimientos del Deportivo en este mercado de invierno no serán solo internos, también los habrá externos para recolocar a algunos de los múltiples cedidos que tiene entre Segunda y Primera RFEF. Uno de los que cambiará de destino es Martín Ochoa.

El delantero riojano, con contrato con el Dépor hasta 2028, dejará el Arenteiro para enrolarse hasta final de temporada en el Ourense CF. Ambos conjuntos son de Primera RFEF y a ambos llega a préstamo. Es su tercera cesión tras la que vivió el pasado ejercicio al Lugo. En O Couto jugará junto a Adrián Guerrero.

Más cambios

No será el único, ya que Diego Gómez emprenderá el mismo camino. Dejará el Cartagena para recalar en el Pontevedra, aunque también le pretende el Zamora. Tiene vinculación con el Dépor hasta 2030. Seguirá a préstamo hasta final de temporada. En este equipo jugará junto a Luisao.